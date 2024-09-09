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不敵乾旱 波蘭最長河流水位創新低

中央社／ 華沙8日綜合外電報導

波蘭氣象機構表示，由於乾旱緣故，國內最長河流維斯杜拉河（Vistula）今天在首都華沙（Warsaw）的水位創下史上新低紀錄。

法新社報導，波蘭氣象與水資源管理研究所（IMGW）表示，根據華沙一個監測站，這條河流水位降至25公分，比先前的最低記錄再低1公分。

這個氣象機構在社群平台X表示：「這比2015年的情況更糟，且水位仍在持續下降！」

波蘭氣象與水資源管理研究所水文專家瓦利傑斯基（Grzegorz Walijewski）上週告訴法新社說，波蘭大部分河流正遭受乾旱威脅。

「我們應對波蘭的水文乾旱已有一段時間了。自2015年以來，（波蘭）一直面臨持久性乾旱。」

他說，這要歸咎氣候變遷，因為冬季氣候溫和、降雪減少，加上降雨天數更少、氣溫升高，造成水位下降。

貫穿全國的維斯拉河是波蘭最長河流，全長超過1000公里，最後注入波羅的海（Baltic Sea）。

水資源 波蘭 社群

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