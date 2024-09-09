印度實習女醫之死掀眾怒 全球逾百城市示威聲援

印度加爾各答一名實習女醫生8月9日在醫院內遭性侵殺害，在全球引發眾怒，數以千計海外印度人今天在25個國家的130多座城市舉行抗議活動，要求為她伸張正義。

路透社報導，從日本、澳洲、台灣到新加坡，都可看見大大小小的抗議活動，一路蔓延到歐洲和美國城市。

這名在印度東部大城加爾各答R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical College and Hospital）胸腔科實習的31歲住院女醫師疑似遭性侵和殺害事件，在印度各地掀起一波波抗議浪潮。

在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的其中一場抗議活動中，許多身著黑衣的女性聚集在賽格爾廣場（SergelsTorg），她們用孟加拉語唱著歌曲並高舉標語，要求將歹徒繩之以法並保障印度婦女的安全。

全球抗議活動主辦人詹恩（Dipti Jain）表示：「一名年輕的實習醫生在值班期間遭遇令人髮指的罪行，這種無情、殘暴和漠視人命的惡行，讓我們每個人都因為過度震驚而麻木。」

如今已是英國公民的詹恩也是加爾各答國立醫學院暨附設醫院（Calcutta National Medical College andHospital）的校友，她上個月在英國組織了一場女醫師的抗議活動。

印度最高法院已安排本月9日舉行下一次聽證會。

2012年，新德里爆出一名23歲的女大生在公車上遭人輪暴並殺害的案件後，當局已頒布更嚴格的法律，但維權人士表示，今次事件凸顯女性在印度仍持續遭受性暴力。