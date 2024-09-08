7月開山後富士山本季「9人罹難」 疑跟天候、登山客入山處有關

日本富士山從今年7月1日開山以來，截至昨天為止已有9名登山客不幸罹難，人數是去年的逾兩倍之多。日媒分析，可能跟今年突發雷雨頻繁及登山客轉從靜岡縣入山兩個「異常」有關。

日本朝日電視台報導，富士山今年夏天登山季將於9月10日「封山」，本季總計有超過17萬人登山。

就在昨天，一名來自埼玉縣狹山市的56歲男性於富士山頂附近失去意識，稍晚被確認死亡。本季截至昨天為止，富士山靠靜岡縣側已有6人喪命，靠山梨縣側也有3人罹難，總計9人死亡，是去年的逾兩倍之多。

報導指出，之所會出現這種「異常事態」，研判可能跟兩個「異常」有關。

其一是今年頻繁出現的突發雷雨造成惡劣天候。採訪小組前往位於靜岡縣的富士宮口登山步道9合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目），這裡海拔約3460公尺，靜岡縣警方的山岳遭難救助隊常駐在此處的山屋。雖然救助隊接獲通報會前往救援，但如果天候惡劣，也有無法救援的可能。

第二個「異常」就是登山客從今年首度採取入山限制的山梨縣側，轉往從靜岡縣側入山。

今年日本盂蘭盆節長假期間，從山梨縣側入山的登山客人數較去年減少約1成，而靜岡縣側人數則增加約1.5倍。

當登山客從「適合新手」的山梨縣側吉田口登山步道，轉向「坡度較陡難度高」的靜岡縣側富士宮口登山步道時，就相繼出現登山客受傷的情況。

至於山梨縣政府本季新實施的入山限制有沒有效果？

山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓「通行費」等措施。為了防止以短時間登頂為目標的「彈丸登山」，每天下午4時到隔天清晨3時也會關閉閘門。

在吉田口登山步道擔任山域嚮導的千代慧說，入山限制確實有助確保山友安全。由於夜間登山的人真的減少，所以極大程度保障登山安全。

山梨縣政府也感覺到入山限制措施的成效。承辦人員表示，夜間登山客在晚間7時到凌晨0時止通過6合目的人數，較2023年減少了95.1%；另外單日登山客人數沒有一天超過4000人。