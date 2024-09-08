澳洲人口普查首納性傾向、性別問題 財長：聽取LGBTIQ+族群意見 你們很重要

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
澳洲財政部長查默斯（圖）今天表示，2026年人口普查將包括性傾向和性別，但他拒絕具體說明會有哪些問題，僅表示澳洲統計局（ABS）稍後會設計相關問題。美聯社
澳洲財政部長查默斯（圖）今天表示，2026年人口普查將包括性傾向和性別，但他拒絕具體說明會有哪些問題，僅表示澳洲統計局（ABS）稍後會設計相關問題。美聯社

澳洲中間偏左工黨政府先前決定人口普查排除性傾向和性別問題引發爭議，爭議延燒一個多星期後，現在將首次把這兩個問題納入普查之中。

財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天表示，2026年人口普查將包括性傾向和性別，但他拒絕具體說明會有哪些問題，僅表示澳洲統計局（ABS）稍後會設計相關問題。

他說：「我們聽取LGBTIQ+族群意見，確保能和澳洲統計局合作，在2026年人口普查時實現這一真正重要的改變。」

「我們對LGBTIQ+澳洲人說：你們很重要，我們聽到了你們的聲音，你們會受到重視。」

相關問題可選擇作答與否，也只有16歲以上才會被詢問。

8月間政府決定排除LGBTIQ+相關問題。

當時副總理馬勒斯（Richard Marles）表示，政府不想引發對立的辯論。有媒體報導，由於9個月內可能舉行大選，政府是因為擔心相關問題會在選戰期間引發文化論戰才做此決定，但馬勒斯否認背後有政治動機。

英國2021年人口普查首列性傾向問題，可選擇是否作答。

LGBTQ 人口普查 澳洲

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