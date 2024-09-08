成為其中一個目的國 大陸移民湧入墨西哥…赴墨陸人找工作並感受自由滋味

在中國經濟放緩、青年失業率居高不下以及與美國及其盟友關係惡化之際，不少民眾紛紛離開中國尋找機會、更多自由或更好的經濟前景。墨西哥正成為中國新移民其中一個主要目的國。

綜合美國之音、美聯社報導，過去一年，即使美國邊境巡邏隊在美墨邊境逮捕數萬名來自中國的移民，但成千上萬中國人仍將墨西哥作為最終目的地。他們選擇墨西哥的原因之一是為了運用墨西哥鄰近美國的優勢以創辦自己的事業，李代靜（Li Daijing，音譯）就是其中之一。

來自四川省會成都、今年30歲的李代靜原本從事高薪的技術工作，但當她的表親請求她幫忙經營墨西哥城的一家餐館時，她毫不猶豫答應了。去年，她收拾行裝離開中國，前往墨西哥首都，希望有一天能開一家從中國進口傢俱的網路商店。

墨西哥政府去年向中國移民簽發了5070份臨時居留簽證，數量是前一年的兩倍，使中國成為僅次於美國和哥倫比亞的第三大移民來源國。數十年來，墨西哥的華人僑民社群在當地根深蒂固，形成了強大的家庭和商業網絡，這也讓墨西哥對新的中國移民來說具有吸引力。

在墨西哥城時尚的羅馬南區（Roma Sur）街區經營餐廳的段凡（Duan Fan，音譯）說，「兩年前，很多中國人開始來這裡，這些人需要吃飯」，他開的餐廳供應他家鄉四川的辛辣料理。

今年27歲的段凡在2017年到了墨西哥，與在首都歷史中心附近的特彼托區（Tepito）擁有一家批發企業的叔叔一起工作，他的父母隨後也加入他。

在墨西哥北部的早期華人多來自中國南部的廣東，但新移民不同，更多是來自中國各地。

據墨西哥國家統計和地理研究所2020年最新人口普查數據顯示，中國移民主要集中在首都墨西哥城；而據10年前的人口普查紀錄，最大的華人聚居地位於美墨邊境、墨西哥最北端的下加利福尼亞州，對面就是美國加州。

中國-下加利福尼亞研究中心學術協調員格雷羅（Andrei Guerrero）表示，中國跨國公司的到來正引領「來自中國東部、教育程度更高、具有更廣泛全球背景的人」的湧入。

赴墨西哥的中國人當中，有人是為了尋求更大的自由。50歲的譚先生就是這種情況，出於對仍在中國的家人安全的擔憂，他僅透露姓氏。

譚先生今年從廣東來到墨西哥。在家鄉時，他做過各種工作，包括在一家化工廠工作，疫情期間他還曾為雜誌寫過文章。

他對於中國壓抑的氣氛感到不滿，「這不僅僅是工作場所的壓迫，更是心態上的壓迫」，「我能感受到政治的倒退，自由和民主的倒退。這種影響確實讓人感到扭曲，因此生活很痛苦」。

在墨西哥城，引起他注意的是經常聚集在城市主要街道的抗議活動。譚先生說，這證明他渴望的言論自由在這個國家是存在的。