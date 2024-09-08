中秋將至…駐新加坡代表宴請僑界 台南文旦畫星國旗吸睛

中秋節將至，駐新加坡代表童振源今天宴請僑界領袖及地方人士，並贈送台灣文旦。其中，來自台南的文旦還畫上新加坡國旗，成為與會人士焦點之一。

中秋節將至，新加坡是多元種族國家，不只華人投入其中，其他種族民眾也共襄盛舉。新加坡人口組成包括華人、馬來人、印度人等，華人約占3/4。

駐新加坡代表童振源中午在官邸舉辦中秋節台灣牛肉麵暨文旦餐會，邀請僑界領袖、在地人士參與。台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍、貓空知名茶餐廳老闆阿義師到官邸做菜，提供台式牛肉麵及餐點。童振源告訴記者，今年準備台灣文旦送給新加坡各界人士，希望讓他們在異地也能感受到台灣味。

童振源說，希望藉著這樣的餐會表達感謝之意，感謝各界領袖對台灣的支持，同時透過美食推展台灣觀光特色。餐會現場擺放印有Tainan Pomelo和新加坡國旗的文旦，吸引與會人士拍照。

此外，台南市長黃偉哲7日造訪新加坡、前往連鎖超市了解台南文旦上架情形，更提供文旦沙拉給在地民眾試吃。試吃活動現場湧入許多居民圍觀品嚐、掀起搶購熱潮。一名30歲的新加坡人告訴記者，知道台灣近年流行諧音梗，非常高興「走到新加坡超市，會發現柚（又）有台灣味」。