日本高中生巧思 選舉海報公布欄變身文化祭道具

日本今年舉行的東京都知事選舉，因為參選人數創新高，張貼各式各樣政見的海報公布欄也受到關注。這些公布欄在選後功成身退，但因高中生提議，得以二度利用變身文化祭道具。

日本東京新聞報導，日本日前舉行東京都知事選舉，共有創選舉史上新高紀錄的56人參選，當時因為選舉海報公布欄欄位不足引發熱議。

這些讓候選人張貼競選海報所製作的公布欄，在選戰落幕後進行二度利用，一部分無償變身為高中文化祭（文化節）的道具。

位於東京都大田區的都立田園調布高校每年9月都會舉行文化祭，各班級會擺設園遊會攤位及舉行各種活動。

根據往年作法，每班會使用分配到的2萬日圓到3萬日圓左右學生會費購買文化祭所需材料，不過，日本近期物價高漲，讓採買難度增加。就在這個時候，有學生注意到東京都知事選舉的海報公布欄。

提議使用選舉海報公布欄的是田園調布高校3年級學生吉川智也，他從老師那邊聽說有其他學校二度利用公布欄，所以向大田區選舉管理委員會辦公室提出詢問，結果對方回答只要非以營利為目的，且把公布欄上的海報塗黑到無法識別候選人，就可以免費提供公布欄讓學生使用。

吉川在跟學校商量同時也跟大田區選舉管理委員會辦公室商議相關事宜，最後獲得216片每片大小約一張榻榻米的公布欄。

這些公布欄分配給需要的班級使用，取代過去要花逾半預算購買的膠合板，讓這些預算可用在其他部分。吉川說，這樣一來讓他們能夠做的事情範圍變大了。

這些公布欄的材質不是木頭，而是強化紙板，材質較輕也可以簡單進行彎曲。吉川的班級準備用公布欄來製作迷宮路線，讓參觀者可以搭乘小型車輛移動。

文化祭執行委員會委員長、18歲的村瀨大翼說，利用這些公布欄「成了讓大家對選舉產生關心的契機」。當這些張貼海報的公布欄被送到學校時，因為很多候選人的政見都很獨特，所以東京都知事選舉很自然地成為同學間話題。