快訊

偷吃醜聞後首露面！江坤俊「旋風逃竄」極速快閃

第9節、週六還要上課 她讀高中菁英班壓力大到想休學

柯文哲遭羈押音樂劇掀退票潮 劇團認開天窗自嘲：無腦

加拿大西部野火獲控制 國家公園與小鎮仍關閉部分

中央社／ 多倫多7日綜合外電報導

加拿大官員今天表示，肆虐賈斯坡國家公園（Jasper National Park）及區內知名觀光小鎮的野火，如今已經獲得控制。

路透社報導，賈斯坡國家公園今天下午在社群平台臉書（Facebook）發布消息指出：「截至今天，2024年9月7日，賈斯坡複合野火（Jasper WildfireComplex）已被歸類為受控狀態。這意味大火已充分受到遏止，確保火勢不會進一步蔓延。」

但賈斯坡國家公園表示：「冬季來臨之前，在火場內看到煙霧和火苗的可能性還是很高。」

賈斯坡小鎮擁有5000人口，大火肆虐數週、燒毀了鎮內數百棟建築物。撤離的居民在上月已返家，而許多家園已成為瓦礫堆或化為灰燼。

除了奪走人命、破壞生計，對一個每年迎來數百萬遊客的地區來說，這場大火也打亂了至關重要的觀光旺季。而火災和煙害破壞旅遊季的情況，在加拿大西部愈來愈常見。

賈斯坡國家公園發布消息指出，在大火期間，有3000多人參與滅火工作，目前人數已降至20人。

不過，禁火令仍未解除；小鎮和國家公園部分區域也仍尚未對外開放。

加拿大 國家公園

延伸閱讀

2050淨零排放 國家公園建築導入再生能源

國家公園建物恐也被種光電 羅智強籲內政部要有配套

2050淨零碳排不是口號 內政部：每季公布增匯減碳進度

路透：加拿大正加緊管控國門 拒更多外國人入境居留

相關新聞

曾祖母偏心？哈利40歲生日禮金比威廉多

雖然說手心手背都是肉，但要做到對待子女絕對平等的難度極高。英國王儲威廉與弟弟的曾祖母，就是已故伊麗莎白二世女王的母親（Q...

普亭2私生子生活奢華 擁飛機、遊艇 豪宅還裝設防空系統

俄國調查網站「檔案中心」（the Dossier Centre）首度曝光總統普亭與體操選手生了兩名兒子，分別是九歲和五歲...

羅馬許願池控制人潮 擬收2元入場費

似乎每一位赴義大利羅馬的觀光客都知道，重返這座「永恆之城」的關鍵，就是要將一枚硬幣丟進特雷維噴泉（Trevi Fount...

日本各地現米荒 外地人紛赴沖繩買米

日本正在經歷「令和米荒」，全境超市等地白米都缺貨。不過，沖繩縣相對來說並未明顯缺米，所以可以看到外地觀光客到沖繩買米寄回...

星期人物／新共產主義的瑪丹娜 德國政壇新星是何許人？

德國沒有一個政黨能讓莎哈．瓦根克內希特看得上眼，所以她自組政黨，並以自己姓名為黨名。德文縮寫BSW的「莎哈瓦根克內希特聯盟」今年1月才成立，9月1日的選舉在兩個邦成為第三大黨，可能是聯合政府的關鍵造王者。

招牌、樹木都吹倒...超級颱風摩羯侵襲越南北部 至少釀4死

超級颱風摩羯侵襲越南北部，導致至少4人死亡，數千顆樹木遭連根拔起、船隻被捲入海中，民宅屋頂遭強風掀翻。在此之前，摩羯已在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。