加拿大西部野火獲控制 國家公園與小鎮仍關閉部分
加拿大官員今天表示，肆虐賈斯坡國家公園（Jasper National Park）及區內知名觀光小鎮的野火，如今已經獲得控制。
路透社報導，賈斯坡國家公園今天下午在社群平台臉書（Facebook）發布消息指出：「截至今天，2024年9月7日，賈斯坡複合野火（Jasper WildfireComplex）已被歸類為受控狀態。這意味大火已充分受到遏止，確保火勢不會進一步蔓延。」
但賈斯坡國家公園表示：「冬季來臨之前，在火場內看到煙霧和火苗的可能性還是很高。」
賈斯坡小鎮擁有5000人口，大火肆虐數週、燒毀了鎮內數百棟建築物。撤離的居民在上月已返家，而許多家園已成為瓦礫堆或化為灰燼。
除了奪走人命、破壞生計，對一個每年迎來數百萬遊客的地區來說，這場大火也打亂了至關重要的觀光旺季。而火災和煙害破壞旅遊季的情況，在加拿大西部愈來愈常見。
賈斯坡國家公園發布消息指出，在大火期間，有3000多人參與滅火工作，目前人數已降至20人。
不過，禁火令仍未解除；小鎮和國家公園部分區域也仍尚未對外開放。
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