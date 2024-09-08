越南指摩羯為30年最強颱 奪14命近200傷

中央社／ 河內8日專電

颱風摩羯被越南認定為30年來最強颱，迄今已造成越南14人死亡、近200人受傷、逾300萬用戶被斷電。首都河內市有近3000棵路樹倒塌、廣告看板與鐵皮在街上亂飛。

颱風摩羯7日從中國海南島襲向越南本土，一路掃過廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）、河內市（Ha Noi）等。越南經歷15個小時的強風暴雨肆虐，災損及人員傷亡嚴重。目前已知有14人死亡、近200人受傷。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，根據越南國防部，截至今天上午10時，颱風摩羯已奪走越南14條人命，包括廣寧省4死、和平省（Hoa Binh）4死、河內市3死，海防市、海陽省（Hai Duong）、第三軍區各1死。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）今天上午主持會議，評估颱風摩羯對越南造成的損害及應對。內容提到，和平省有1戶人家今晨遭遇山崩，一家5口共4死1傷。

在范明正主持的會議上，初步數據還顯示，越南有186人受傷、25艘船隻沉沒。強風損壞了3279戶房子、401根電線桿斷掉、許多店家與學校屋頂毀壞、路上招牌亂飛、樹木遭連根拔起。

農損方面，有12萬1500公頃的農田淹水與毀壞、5027公頃的果樹遭毀壞、上千個水產養殖籠被沖走、損壞。

越南環境與資源部評估，颱風摩羯是南海過去30年來最強颱風。越南快訊（VnExpress）指出，颱風摩羯對越南北部的中低壓電網造成強大破壞，超過300萬名用戶被斷電，其中海防市、廣寧省大規模斷電。

國防部 越南 颱風

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