溫哥華台灣電影節登場 年輕一代用影像敘說台灣

一年一度的溫哥華台灣電影節登場，今年的主題是「傳承與創新」，不僅播放著名國際大片，也播映年輕加拿大台裔創作的影片，主辦團隊希望透過電影讓更多加拿大人認識台灣。

6日晚間電影節開幕，出席貴賓政要包括駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣、卑詩省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）、溫哥華市議員楊瑞蘭（SarahKirby-Yung）和周楠（Lenny Zhou）等人，他們都笑說自己在一群年輕星光中，都顯得黯淡了。

電影節主席夏琳（Charlene Liu）表示，今年電影節團隊非常年輕化，因此也特別重視傳承與創新，希望承受著資深前輩的指點下，拿出嶄新實力來宣揚台灣文化。她對中央社說：「開幕片沒有選擇知名電影，而是播映年輕台裔電影人自製的微電影『傳承』，並邀請年輕電影人分享他們對北美電影產業的見解，引領更多人開啟加拿大與台灣電影界合作契機。」

微電影「傳承」的導演張郁柔（Apple Chang）對中央社表示，參與這部電影的演員或製作人員都像她一樣是年少時或出生就在加拿大的人，原本對台灣文化並不熟悉，想透過電影找回屬於自己的根。「這部電影有2/3都是台語發音，在追尋台語和台灣文化的過程中，大家都覺得很有趣，也希望更多人認識台灣。」

劉立欣讚揚年輕人的活力與創新，她說，電影充滿了藝術、語言、生活、情感等多元的文化因素，是最好的跨文化橋梁，也讓台裔影人與台灣有更好的聯繫。

台裔身分的康安禮6歲隨父母移民加拿大，她對中央社說，看電影對學習國語台語很有幫助。她年年都參加台灣電影節，「每一年來看電影的時候都有很深的感覺，不是笑得很開心就是哭得很傷心，因為作者或是導演都很用心，把他們自己的情感、痛苦和喜怒哀樂都表現出來。」

韓裔民眾Paul Choi也認為電影是文化交流的好窗口，「像韓國和台灣可以合作，看有甚麼文化相似處或一些新事物可彼此學習，來壯大電影產業。」

今年電影節共播放4部具有台灣元素的電影：獲獎無數的導演蔡明亮的「愛情萬歲」、兩度獲得奧斯卡的導演李安作品「少年Pi的奇幻漂流」、金馬獎最佳導演蕭雅全的「老狐狸」以及導演施文翰的「第一杯咖啡」。

有15年國際影視經驗的導演施文翰並應邀在電影節舉行映後座談，分享他心中的台灣好咖啡。「第一杯咖啡」演員卡司強大，包括日籍「台灣媳婦」大久保麻梨子、亞太影后陸弈靜，以及實力派演員曾少宗、尹昭德偕同世界咖啡沖煮冠軍王策共同演出。

施文翰對中央社表示：「台灣美食冠天下，但很少人知道台灣咖啡也具有世界精品水準，這部電影有著咖啡香，更有濃厚的人情味。北美人酷愛咖啡，我希望他們藉著電影能認識台灣精緻的咖啡文化。」