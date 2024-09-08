布魯塞爾漫畫節 在地出版社為台灣漫畫設專攤

歐洲漫畫王國比利時年度盛事「布魯塞爾漫畫節」在這週末舉行，當地的新藝術建築奧特里克基金會出版社特地以台灣漫畫為主題設展攤，並將邀台灣漫畫家合作新刊物，在法語漫畫圈推廣台漫。

新藝術建築奧特里克基金會（Maison Autrique）是比利時推動漫畫結合文物遺產的重要機構，旗下出版社曾邀請台灣漫畫家小莊與比利時漫畫家皮尤（Dimitri Piot）合作繪製短篇漫畫「9.554km」，深受吸引的出版社總編輯羅蘭（Alexandra Rolland）於是有了進一步與台灣合作的想法。

在6至8日舉行的布魯塞爾漫畫節期間，該出版社將攤位擺滿20多本翻譯成法語的台灣漫畫，希望在從小伴隨漫畫長大、市場及產業鏈發達的比利時社會，引介多元的台灣漫畫。

羅蘭在展場告訴中央社，她最喜歡的台漫是全書沒有對白的李隆杰作品「怕魚的男人」，她說台漫帶給她的感受與日本漫畫不同，包括詩意的表達、傳達的想法和線條技法都讓她驚喜，並看到更多元的文化面。

她正在籌備新的漫畫刊物，希望邀請台北、布魯塞爾、巴黎、莫斯科4個城市的漫畫家，以各自城市的文化遺產傳承為作品主題。「我非常有興趣看到文化之間的對話」，羅蘭說。4月時她特地參加台北國際書展，認識多位台灣漫畫家。

居間牽線串起台灣與比利時漫畫合作的比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組長鄒宏平表示，這次漫畫展攤的20多部台漫是由布魯塞爾漫畫書店Librairie GalerieBRUSEL提供，這家著名的大型書店已與文化內容策進院合作引進約40本譯成法語的台漫。

鄒宏平說，近年法國、比利時瘋迷日本漫畫，他希望台灣漫畫也能被比利時這個成熟的漫畫市場看到。攤位上包括近年獲得多項國際大獎的游珮芸和周見信共同作品「清水的孩子」、常勝的女性超級英雄故事「閻鐵花」、陳沛珛「暫時先這樣」等，呈現多元的台漫面貌。