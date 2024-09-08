肯亞中部1所女子高中驚傳火災 傷亡狀況不明

中央社／ 奈洛比7日綜合外電報導
肯亞中部尼耶利縣基耶尼小學「希賽爾恩達拉沙學院」宿舍5日稍晚發生大火，部分建築外牆被燒得焦黑，現場也拉起封鎖線。（美聯社）
肯亞中部尼耶利縣基耶尼小學「希賽爾恩達拉沙學院」宿舍5日稍晚發生大火，部分建築外牆被燒得焦黑，現場也拉起封鎖線。（美聯社）

肯亞警方今天表示，中部1所女校發生火災，目前無法確認是否有人員傷亡。僅僅在2天前，該國的另一所學校也遭到祝融之災，21名男孩命喪火窟。

肯亞北部伊西奧洛郡（Isiolo County）官員賽爾沙（Hussein Salesa）告訴法新社，伊西奧洛女子高中（Isiolo Girls High School）有「大約兩、三棟建築物著火」。

警方發言人翁揚戈（Resila Onyango）表示，這所女校於當地時間晚間8時左右發生火災，「伊西奧洛郡官員趕往現場，在國防軍和機場消防車的協助下，火勢已得到控制。目前沒有接獲學生和教職員受傷的通報」。

伊西奧洛女子高中位於肯亞中部涅里（Nyeri）地區的希賽爾恩達拉沙學院（Hillside Endarasha Academy）東北方約140公里處。5日晚間，恩達拉沙學院宿舍發生大火，奪走21名男孩的性命。

肯亞政府發言人姆瓦拉（Isaac Maigua Mwaura）表示，恩達拉沙學院火災現場共尋獲19具遺體，另有2人送醫後不治。

今天稍早，肯亞檢方說，已指示警方調查恩達拉沙學院的致命大火是否是由人為疏失所造成。

多年來，肯亞發生了多起類似災難，這些不幸事件凸顯出肯亞學校的安全問題。

火災 肯亞

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