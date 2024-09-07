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招牌、樹木都吹倒...超級颱風摩羯侵襲越南北部 至少釀4死

中央社／ 海防7日綜合外電報導
超級颱風摩羯侵襲越南北部，導致至少4人死亡，數千顆樹木遭連根拔起、船隻被捲入海中，民宅屋頂遭強風掀翻。在此之前，摩羯已在中國和菲律賓造成連串災情。圖／法新社
超級颱風摩羯侵襲越南北部，導致至少4人死亡，數千顆樹木遭連根拔起、船隻被捲入海中，民宅屋頂遭強風掀翻。在此之前，摩羯已在中國和菲律賓造成連串災情。圖／法新社

超級颱風摩羯侵襲越南北部，導致至少4人死亡，數千顆樹木遭連根拔起、船隻被捲入海中，民宅屋頂遭強風掀翻。在此之前，摩羯已在中國和菲律賓造成連串災情。

法新社報導，越南國家水文氣象預報中心（National Centre for Hydro-Meteorological Forecasting）表示，颱風摩羯（Yagi）以超過每小時149公里的風速，由越南的海防（Haiphong）與廣寧省（Quang Ninh）登陸。

越南國家媒體表示，民宅的屋頂遭強風吹落，造成3名廣寧居民喪生，使越南因颱風摩羯導致的死亡人數上升至4人。

內陸的海陽省（Hai Duong）昨天發生強風吹倒路樹造成街頭一名男子喪生。另外還有十數名據信為漁船船員的民眾失蹤。

48歲的海防居民陳氏和（Tran Thi Hoa，音譯）表示：「我已經很多年沒見過威力這麼大的颱風。」

她告訴法新社：「太可怕了。我鎖上所有窗戶待在室內，然而，窗外的風聲和雨聲令人難以置信。」

法新社記者在海防看到街上滿是倒下的樹木，和被大風吹落的鐵皮屋頂與破損的招牌。

在侵襲越南前，颱風摩羯已橫掃中國南部和菲律賓，造成至少24人死亡、數十人受傷。

菲律賓 越南 颱風

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