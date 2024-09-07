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跟人類小孩一樣重！俄羅斯流浪貓生活舒適、吃太好 一度胖到走不了
俄羅斯彼爾姆（Perm）一隻住在醫院地下室的胖貓被動物收容所工作人員發現時，體重已暴增到相當於一個人類小孩程度，甚至到了無法行走的程度。
每日郵報與紐約郵報6日報導，這隻姜虎斑貓名叫「克羅希克」（Kroshik，俄語意指「碎屑」），據信遭飼主遺棄後，就跑到彼爾姆一家醫院的地下室定居，隨後一直在那裡生活，好心的醫院工作人員則餵牠吃餅乾和湯。儘管他們很喜歡餵克羅希克吃東西，情況卻變得有些過分。
紐郵轉述，大多數家貓的體重應該在4.5公斤左右，數字可能因品種而異，但養尊處優的克羅希克變得比同類更胖，實際體重達到了驚人的約17.2公斤。
據報導，克羅希克之所以得名，是因為牠有能力吞下每一塊食物，但是過於超重，已經到了沒辦法走路的程度。也因為牠有著厚厚的脂肪，導致馬特羅斯金收容所（Matroskin Shelter）的獸醫進行體檢時，甚至很難進行超音波掃描。
馬特羅斯金收容所發言人告訴當地媒體，「克羅希克的故事是一個極其稀有的案例，有人如此愛一隻貓，以至於把牠餵到這種狀態」。
收容所志工已經讓這隻現實生活中的「肥貓」開始嚴格節食，計畫一旦牠可以再次走路，就讓牠在跑步機上鍛鍊，希望可以為牠減掉四分之三的體重，最終降至健康得多的4.5公斤，這代表每週要減掉150公克，直到他再次成為「像貓一樣的」健康。
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