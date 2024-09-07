許願重遊羅馬？義大利「免費熱門景點」狂吸遊客 市府考慮將收門票錢

似乎每一位赴義大利羅馬的觀光客都知道，重返這座「永恆之城」的關鍵，就是要將一枚硬幣丟進特雷維噴泉（Trevi Fountain）與許願。不過，羅馬市官員現在正考慮，對這一座向來是免費的羅馬許願池收取2歐元（折合新台幣約70元）的門票錢。

美聯社7日報導，特雷維噴泉是羅馬遊客最多的景點之一，結果是每天都有大量遊客擠爆這座巴洛克風格的許願池自拍，並且按照習俗丟硬幣許願再遊羅馬，讓主管的官員想要起草一個旅遊管理計畫。

威尼斯此前已試辦向一日遊旅客收取爭議性的5歐元入城費，而向特雷維噴泉觀光客收2歐元門票錢的提案來自主管業務包括旅遊的市議員歐諾拉多（Alessandro Onorato），細節包括只對踏上通往噴泉旁邊9級石階的人收費，僅允許為數有限的人進入，參觀需要提前預約，有固定的時間段；俯瞰噴泉的廣場行人將不必付錢。

歐諾拉多的提案必須經過市議會審議才能生效，但羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）4日已經表態支持。他將抑制遊客數量的措施稱為「一個非常具體的可能性」，還告訴記者，「特雷維噴泉的情況正變得技術上非常難以管理」。

歐諾拉多5日告訴義媒信使報，「我們正在考慮對羅馬市民免費，同時將要求非市民繳納1或2歐元的象徵性貢獻」，6日則向美聯社表示，「2歐元差不多是人們丟進噴泉後許願的相同金額」。

歐諾拉多指出，「我們必須避免過多觀光客損害旅遊體驗跟城市，特別是像羅馬這樣一座脆弱的藝術之城。我們需要確保2件事，即遊客不會遇到混亂，市民可以繼續住在市中心」。

歐諾拉多希望試辦特雷維噴泉入場費，並通過預約系統和QR碼進行管理，以趕上2025聖禧年（2025 Jubilee Holy Year），並讓系統在明年春季上線運作。他還表示，這套系統有助防止民眾在俯瞰噴泉的台階上吃東西與餵鴿，或者更糟糕的仿效1960年義大利電影《生活的甜蜜》（La Dolce Vita）裡，演員艾格寶（Anita Ekberg）跳入特雷維噴泉的情節；這是經常重複上演違法行為，會被警方處以罰款。

歐諾拉多表示，「這種狀況會發生得更少，或者大概完全不會發生。因為，無論誰進來，我們都會知道名字與居住地點，這會變成更複雜」。