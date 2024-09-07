Telegram執行長被捕遭訴再發聲 將推1新功能「防不當使用」

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫今天宣布對抗非法內容、機器人和詐騙的一系列新功能。他8月24日因平台上的違法行為而遭到法國當局逮捕並起訴。

法新社報導，度洛夫（Pavel Durov）9月5日首度打破沉默，聲稱對他的逮捕之舉是「誤導性作法」，且讓他為別人的內容負責是件「令人驚訝」的事。

不過他也承認Telegram「並不完美」，強調會採取更多行動對抗他口中所說來自9億5000萬使用者當中一小撮人的非法內容。

他在今天的最新聲明中寫道：「99.999%的Telegram使用者跟犯罪無關，參與非法活動的那0.001%卻給平台造成不良形象，導致我們近10億使用者的利益蒙受風險。」

「那正是為何今年我們致力於將Telegram的審核從受人批評轉變成為受人讚揚的原因。」

度洛夫表示，Telegram已經刪除「附近的人」功能，這項功能讓使用者可以查看附近的其他使用者，不過他表示，「只有不到0.1%的Telegram使用者使用這項功能，卻存在機器人和詐騙的問題」。

Telegram將推出「附近企業」作為代替，可以展示「合法、經過驗證的商家」。

他表示，Telegram也停止數位內容上傳至其獨立部落格工具Telegraph的功能，這項功能「似乎已遭匿名人士不當使用」。