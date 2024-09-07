快訊

周日2地整天有雨！下周持續受低壓帶影響 各地降雨情形一次看

一人一碑好過癮？大媽占烈士陵墓跳廣場舞 陸網怒批：把養老金都取消

出事了！「晚安大小姐」台北開唱 台上連爆意外喊卡

Telegram執行長被捕遭訴再發聲 將推1新功能「防不當使用」

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫。圖／美聯社
加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫。圖／美聯社

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫今天宣布對抗非法內容、機器人和詐騙的一系列新功能。他8月24日因平台上的違法行為而遭到法國當局逮捕並起訴。

法新社報導，度洛夫（Pavel Durov）9月5日首度打破沉默，聲稱對他的逮捕之舉是「誤導性作法」，且讓他為別人的內容負責是件「令人驚訝」的事。

不過他也承認Telegram「並不完美」，強調會採取更多行動對抗他口中所說來自9億5000萬使用者當中一小撮人的非法內容。

他在今天的最新聲明中寫道：「99.999%的Telegram使用者跟犯罪無關，參與非法活動的那0.001%卻給平台造成不良形象，導致我們近10億使用者的利益蒙受風險。」

「那正是為何今年我們致力於將Telegram的審核從受人批評轉變成為受人讚揚的原因。」

度洛夫表示，Telegram已經刪除「附近的人」功能，這項功能讓使用者可以查看附近的其他使用者，不過他表示，「只有不到0.1%的Telegram使用者使用這項功能，卻存在機器人和詐騙的問題」。

Telegram將推出「附近企業」作為代替，可以展示「合法、經過驗證的商家」。

他表示，Telegram也停止數位內容上傳至其獨立部落格工具Telegraph的功能，這項功能「似乎已遭匿名人士不當使用」。

使用者 法國 詐騙

延伸閱讀

法起訴Telegram創辦人 554萬交保禁離境

Telegram執行長被捕 馬克宏為給予法國國籍辯護

法檢：Telegram創辦人度洛夫已從警方拘留獲釋 等候會見預審法官

Telegram創辦人度洛夫因她洩露行蹤？神秘女助理引發熱議

相關新聞

許願重遊羅馬？義大利「免費熱門景點」狂吸遊客 市府考慮將收門票錢

似乎每一位赴義大利羅馬的觀光客都知道，重返這座「永恆之城」的關鍵，就是要將一枚硬幣丟進特雷維噴泉（Trevi Fount...

Telegram執行長被捕遭訴再發聲 將推1新功能「防不當使用」

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫今天宣布對抗非法內容、機器人和詐騙的一系列新功能。他8月24日因平台上的...

「嚴重不一致」 企業拿不實大陸減排計畫詐欺 德國拒發碳權

德國當局今天表示，他們已停止向幾家疑涉創設不實中國減排項目的公司核發碳信用...

日本「令和米荒」掀搶米潮 農會指稻米開始收成可望緩解短缺

日本正在經歷「令和米荒」，全境超市等地都有白米缺貨問題。農會人士昨天表示，由於北陸地方、新潟縣及東北地方稻米已開始收成，...

碳權把餅做大 黃金標準拓展更多碳移除方法學

國際碳權認證機構「黃金標準」（Gold Standard,GS）正努力增加更多二氧化碳移除（CDR）的方法學納入認證項目...

波音星際飛機成功返回地球！2太空人留ISS 終結8個月超糗任務

波音公司太空船「星際飛機」（Starliner）7日以「空機」狀態，離開國際太空站（ISS）後，稍早已成功著陸降落美國新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。