「嚴重不一致」 企業拿不實大陸減排計畫詐欺 德國拒發碳權
德國當局今天表示，他們已停止向幾家疑涉創設不實中國減排項目的公司核發碳信用。
法新社報導，有關單位在媒體披露一個龐大碳權詐騙系統後展開調查。這些詐欺案件涉及多家參與氣候專案的德國石油公司，他們參與的有些專案實際上根本不存在，有些則是專案宣稱的二氧化碳減排量與實際減排量不相符。
在德國聯邦環境署（UBA）稽查的頭7樁案件中，發現「法律和技術嚴重不一致」，另外8個案件則違反何時才能開始運作的規範。
當局拒絕發放的碳信用額度約合21萬5000噸二氧化碳的減排量，這個量是涉案企業本打算反映在自家氣候資 產負債表內，當作減碳成績。
涉案企業目前都暫未揭露。
被指控涉及不法的是一項自7月起暫停的方案，這項計畫允許德國石油公司透過在中國的環保專案，達到法律規定的氣候目標。
在總計69項相關專案中，有40項尚待德國聯邦環境署調查，其中21項被高度懷疑涉及不法。
柏林檢察官還在今年7月搜索過可能涉入這項詐騙的環境審計公司。
根據德國生質氣體聯盟估計，透過美化氣候資產負債表，涉案公司共規避免高達45億歐元（約新台幣1598億元）罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言