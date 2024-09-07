「嚴重不一致」 企業拿不實大陸減排計畫詐欺 德國拒發碳權

德國當局今天表示，他們已停止向幾家疑涉創設不實中國減排項目的公司核發碳信用。

法新社報導，有關單位在媒體披露一個龐大碳權詐騙系統後展開調查。這些詐欺案件涉及多家參與氣候專案的德國石油公司，他們參與的有些專案實際上根本不存在，有些則是專案宣稱的二氧化碳減排量與實際減排量不相符。

在德國聯邦環境署（UBA）稽查的頭7樁案件中，發現「法律和技術嚴重不一致」，另外8個案件則違反何時才能開始運作的規範。

當局拒絕發放的碳信用額度約合21萬5000噸二氧化碳的減排量，這個量是涉案企業本打算反映在自家氣候資 產負債表內，當作減碳成績。

涉案企業目前都暫未揭露。

被指控涉及不法的是一項自7月起暫停的方案，這項計畫允許德國石油公司透過在中國的環保專案，達到法律規定的氣候目標。

在總計69項相關專案中，有40項尚待德國聯邦環境署調查，其中21項被高度懷疑涉及不法。

柏林檢察官還在今年7月搜索過可能涉入這項詐騙的環境審計公司。

根據德國生質氣體聯盟估計，透過美化氣候資產負債表，涉案公司共規避免高達45億歐元（約新台幣1598億元）罰款。