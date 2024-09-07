碳權把餅做大 黃金標準拓展更多碳移除方法學

國際碳權認證機構「黃金標準」（Gold Standard,GS）正努力增加更多二氧化碳移除（CDR）的方法學納入認證項目，讓自願性碳市場能增添更多專案產出碳信用額度。

靠除碳或避免碳排所產生的碳信用額度（carboncredits,俗稱碳權）可供企業或組織買來抵銷營運製造的碳排，被視為幫企業或組織達成淨零排放承諾及為減碳項目提供資金的重要工具。

總部設於瑞士的黃金標準（GS）是自願性碳市場（VCM）一大主要碳權認證機構，最大特色是認證減碳專案時不只計算二氧化碳減排成效，還會納入其他環境永續目標，也有相當高的審核嚴謹度。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，專家們表示若想達成將全球暖化增幅相較工業革命前只增加攝氏1.5度的氣候目標，有賴排放源頭減少溫室氣體排放、清除排入大氣中的二氧化碳雙管齊下。

分析表明，人們需在2050年底前將二氧化碳清除量，從目前的每年20億噸，增加到每年60億至100億噸，才有助於氣候目標。

為監督自願性碳市場的誠信和品質，黃金標準考慮擴大既有的方法學供認證二氧化碳清除，以擴大碳權產業。

雖然黃金標準正雙雙探索人為工程與基於自然的二氧化碳清除新選項，但仍主張氣候行動須將減少碳排列為首位，碳移除只是輔助，二者不能本末倒置。

在人為工程類別中，黃金標準已修訂「利用混凝土粒料加速碳化的碳封存」（V1.0）方法學，正在等外界反饋，盼評估這套方法學能否適用廢舊混凝土外的更多活性礦物廢料。後者是指能與二氧化碳發生化學反應的礦物廢料，例如在適當條件下與二氧化碳反應形成穩定的礦物碳酸鹽，從而實現碳封存。

黃金標準也在開發能計算注入地質層的碳儲存有無外逸風險的方法與工具，供相關碳權專案能及時修正。

碳捕集和注入地質碳儲存的生質發酵方法學也有規則更新，增添發酵以外的合格二氧化碳來源，並能顧及來自生物能源、厭氧消化、高溫分解和氣化產生的排放。

在基於自然的二氧化碳清除方案類別裡，黃金標準近期發布「藍碳和淡水濕地活動要求」以及「紅樹林永續管理方法」，以便更多碳移除的做法能通過認證。