波音星際飛機成功返回地球！2太空人留ISS 終結8個月超糗任務

5月賴清德總統就職時，日本國會共有三十餘名跨黨派參眾議員來臺表達祝賀。一同從日本前來的，還有沖繩縣石垣市的市長中山義隆。他5月19日在X上的推文寫到「臺灣是世界承認的國家」、「祝賀朋友臺灣」，被臺灣媒體視為溫暖的祝福。

2024-09-06 17:28