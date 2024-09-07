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波音星際飛機成功返回地球！2太空人留ISS 終結8個月超糗任務
波音公司太空船「星際飛機」（Starliner）7日以「空機」狀態，離開國際太空站（ISS）後，稍早已成功著陸降落美國新墨西哥州，結束曠日持久且技術問題重重的測試任務。
美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人魏勒摩爾（Barry "Butch"Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）今年6月成為首批駕駛星際飛機的太空人，他們與另外7名太空人一起留在國際太空站。
星際飛機6月前往國際太空站途中發生推進器故障及氦氣洩漏，重創波音百年商譽，NASA之後決定讓兩位太空人於明年2月改搭太空探索科技公司（SpaceX）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船返回地球。兩人原本為期8天的任務如今延長為8個月。
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