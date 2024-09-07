極端氣候兼政策過時 日本陷30年來最嚴重米荒

剛經歷完史上最熱夏天的日本，現正面臨30年來最嚴重稻米短缺。除極端氣候外，政府為穩定米價長年限制生產與觀光客湧入等，也被歸為目前許多賣米貨架空空如也的因素。

英國「金融時報」報導，由於短缺情況嚴重，日本一些超市限制顧客買米一次只能買一袋，網購買家的訂單會突然被取消或猶如「抽獎」，能否買到全憑運氣。人們將買不到米歸咎於大量湧入的觀光客、極端天氣和政府數十年來失當的農業政策。

6月份民間庫存的米量處於1999年有記錄可比以來的最低狀態；標準5公斤袋裝日本米目前價格約為3000日元（約新台幣675元），比一年前貴60%。

在東京文京區購物的小田南（Minami Ota,音譯）跑了4間店才買到一袋平常根本不買的低品質國產米，「驚慌失措的人們現在買的米，肯定比他們會吃的還要多，但這我完全能理解。日本人即便不是每天吃米飯，但總要看見家裡有米才會心安」。

政府官員表示，已在重新評估日本糧食系統的因應能力；目前日本糧食系統的國內供應只能滿足總需求的 38%。日本的稻米能自給自足，政府也謹慎控制進口，同時尋求產量設限以維持米價在一定水準。

前日本農林水產省高級官員、現任日本智庫佳能全球戰略研究所（日本智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究員山下一仁（Kazuhito Yamashita）表示，日本政府輕忽國內民眾對食品相關衝擊的敏感性正在上升。

山下一仁說：「日本這種刻意減產以支撐價格的政策，讓自身在稻米供需陷入一遇小狀況就能產生嚴重衝擊的處境，這全然是自找的。」他感嘆日本本可成為稻米出口超級大國，靠龐大產量與儲備，發揮穩定全球糧食供應的積極角色。

另有人把日本目前缺米的部分原因歸咎於外國觀光客太多。今年1到7月，訪日的觀光客達創紀錄的2100萬人次，較疫情前的2019年同期增加75%。稻米專家估計，外來者可能讓日本一年額外增加10萬噸的稻米需求。

日本2023年的稻米消費量為690萬噸，雖然去年稻米收成大致與歷年平均相仿，但暴雨及酷熱重創銷路。山下一仁表示，災損很可能讓稻米供應量少20萬噸。

與此同時，日本整體的稻田面積也因飲食文化改變、人口減少而逐年萎縮，使得日本歷屆內閣補貼農民讓稻田休耕的政策看似合理。

雖然米食仍是日本料理的重要角色，但幾十年來米飯食用一直在降。日本政府統計，2014年以來日本家戶每年花在買麵包的錢已超過買米。稻米消費以每年約10萬噸的量減少，與政府每年人為刻意壓低的產量相近。

此外，日本農民平均年齡達69歲，正在快速凋零。研究機構帝國資料調查公司（Teikoku Databank）指出，隨肥料與能源成本攀升，日本今年收掉的稻田比率會創新高。

帝國資料調查公司分析師飯島大介（DaisukeIijima）說：「若情況持續，日後稻米供應確有可能不再穩定。」