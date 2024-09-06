年產930萬噸廢棄物 印度成全球最大塑膠污染國
印度媒體The Tatva報導指出，在科學期刊「自然」（Nature）發表的一項研究稱，印度每年製造930萬噸塑膠廢棄物，占全球總量的1/5，是製造最多塑膠污染的國家。
這項研究提到，印度官方稱該國每人每天製造約0.12公斤的塑膠垃圾，這個數據可能被低估，資源回收量的數字也可能遭美化。
該研究特別指出，印度幾項與污染相關的數據和實際情況會有落差的原因，包括統計時排除農村地區和非正規回收部門的數據，以及印度普遍未做回收，而是直接將垃圾露天焚燒。若把垃圾直接燒掉，會造成極大的塑膠污染。這些因素讓印度日益嚴重的塑膠污染問題更加惡化，也讓這個全球人口最多的國家，面臨愈來愈大的環保壓力。
除了印度，塑膠污染量排名第2的是奈及利亞，第3為印尼，第4為大陸。
大陸的人口數排全球第2，研究指出，大陸塑膠污染量排行第4，可能是因為大陸過去15年間，在控制焚燒廢棄物和垃圾掩埋方面投入大量資源。
此外，雖然高所得國家是主要的塑膠垃圾產生者，但因為多數國家有普及的回收體系，和完善的處理方式，在塑膠污染嚴重的前90名排行裡，幾乎沒有高所得國家。不過，研究人員補充，高所得國家的塑膠污染量可能被低估，因為研究分析時未納入出口塑膠廢棄物的數據。
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