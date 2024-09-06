孤獨與尋找真愛 大馬愛情詐騙8成受害者是女性

馬來西亞頻傳愛情詐騙犯罪，根據警方調查，從2022年迄今年8月接獲2223起愛情詐騙案，被騙金額多達馬幣1億2355萬令吉，女性受害人比例高達79.3%。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，武吉阿曼（Bukit Aman）商業犯罪調查部（CCID）總監拉姆里（Ramli Yoosuf）今天表示，馬來西亞受愛情騙局影響最大的是女性受害人，諸如孤獨、渴望尋找真愛與容易相信感情等，都是女性陷入愛情騙局的原因。

他以愛情詐騙犯罪報案為例，說明警方2022年接獲報案792起，被騙金額達馬幣5627萬令吉，2023年攀升到935件，金額有馬幣4392萬令吉，今年迄8月止接獲496起報案，損失金額馬幣2336萬令吉。

在被害人年齡層方面，根據警方調查，介於15歲到20歲有70人、21歲到30歲有464人、31歲到40歲有458人、41歲到50歲有502人、51歲到60歲有370人、61歲以上者有359人。

拉姆里說，從2022起迄今遭愛情詐騙犯罪的詐騙金額多達馬幣1億2355萬令吉（新台幣約8億6485萬元），尤其，受害者中的女性比例達79.3%。

他認為，愛情詐騙犯罪並非針對特定年齡層，任何人都有可能成為受害者，應提高警覺意識，共同防範愛情詐騙案。

馬來西亞媒體報導，警方呼籲處於網路戀情的女性要留意對方是否突然提出借錢需求，抑或擁有太過完美背景與前後不一致的故事說辭，務必留意並保持警惕，當懷疑是愛情詐騙要迅速報案請求警方協助。