快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

百名小草看守所外靜坐…柯美蘭也現身 反問媒體1問題後不發一語

孤獨與尋找真愛 大馬愛情詐騙8成受害者是女性

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬來西亞頻傳愛情詐騙犯罪，根據警方調查，從2022年迄今年8月接獲2223起愛情詐騙案，被騙金額多達馬幣1億2355萬令吉，女性受害人比例高達79.3%。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，武吉阿曼（Bukit Aman）商業犯罪調查部（CCID）總監拉姆里（Ramli Yoosuf）今天表示，馬來西亞受愛情騙局影響最大的是女性受害人，諸如孤獨、渴望尋找真愛與容易相信感情等，都是女性陷入愛情騙局的原因。

他以愛情詐騙犯罪報案為例，說明警方2022年接獲報案792起，被騙金額達馬幣5627萬令吉，2023年攀升到935件，金額有馬幣4392萬令吉，今年迄8月止接獲496起報案，損失金額馬幣2336萬令吉。

在被害人年齡層方面，根據警方調查，介於15歲到20歲有70人、21歲到30歲有464人、31歲到40歲有458人、41歲到50歲有502人、51歲到60歲有370人、61歲以上者有359人。

拉姆里說，從2022起迄今遭愛情詐騙犯罪的詐騙金額多達馬幣1億2355萬令吉（新台幣約8億6485萬元），尤其，受害者中的女性比例達79.3%。

他認為，愛情詐騙犯罪並非針對特定年齡層，任何人都有可能成為受害者，應提高警覺意識，共同防範愛情詐騙案。

馬來西亞媒體報導，警方呼籲處於網路戀情的女性要留意對方是否突然提出借錢需求，抑或擁有太過完美背景與前後不一致的故事說辭，務必留意並保持警惕，當懷疑是愛情詐騙要迅速報案請求警方協助。

愛情 詐騙 馬來西亞

延伸閱讀

2024台馬產業鏈結高峰論壇登場 持續深化貿易夥伴關係

馬來西亞公布航空減碳藍圖 推動綠色經濟永續發展

大馬不甩中國抗議 安華：持續南海油氣探勘

俄軍空襲漸增強...澤倫斯基出席拉姆施坦會議 盼西方供遠程飛彈

相關新聞

無政府主義天堂？Telegram執行長涉未阻止犯罪 遭法國逮捕後首發聲

英國天空新聞報導，社群媒體Telegram執行長度洛夫（Pavel Durov）在因未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為...

刷卡機接到自己帳戶 英國咖啡店員工數月間詐欺店家16萬元

英國一名咖啡廳員工在顧客不知情的情況下，偷接了「自己的刷卡機」，每次客人刷卡，其實錢都是進到員工戶頭，後來某天對帳出了問題，員工的惡劣行徑才意外曝光。

連結台灣與沖繩的公民課——專訪沖繩反自衛隊基地運動領袖宮良麻奈美

5月賴清德總統就職時，日本國會共有三十餘名跨黨派參眾議員來臺表達祝賀。一同從日本前來的，還有沖繩縣石垣市的市長中山義隆。他5月19日在X上的推文寫到「臺灣是世界承認的國家」、「祝賀朋友臺灣」，被臺灣媒體視為溫暖的祝福。

波音能挽回面子？星際飛機明返地球 NASA顧慮安全不載太空人

波音公司問題重重的太空船「星際飛機」（Starliner）終於預定在明天離開國際太空站（ISS），但不會載太空人返回地球...

北半球夏季刷新歷來最高溫紀錄 今年恐成地球最熱一年

歐盟氣候監測機構（EU）今天表示，2024年北半球夏季已見到有紀錄以來的全球最高溫，不但刷新去年紀錄，還可能使今年成為地...

肯亞寄宿小學致命惡火釀17死14傷 遺體遭火噬已「面目全非」

美國CNN報導，肯亞中部一所小學宿舍5日稍晚發生大火，已知造成17名學生死亡、14人受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。