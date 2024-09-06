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刷卡機接到自己帳戶 英國咖啡店員工數月間詐欺店家16萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
布蘭登用讀卡機假裝刷卡機，將店家的營業所得轉進自己戶頭。示意圖／ingimage
布蘭登用讀卡機假裝刷卡機，將店家的營業所得轉進自己戶頭。示意圖／ingimage

英國一名咖啡廳員工在顧客不知情的情況下，偷接了「自己的刷卡機」，每次客人刷卡，其實錢都是進到員工戶頭，後來某天對帳出了問題，員工的惡劣行徑才意外曝光。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在「Joe & The Juice」連鎖咖啡廳。有客人發現自己餐點的帳單應該是42.10英鎊（約1780元台幣），但卻被員工收了94英鎊（約3950元台幣）。當時員工試著用自己的刷卡機退款給客人，但怎麼退都不成功，最後只好去ATM領現金還她。

原來這名員工布蘭登（Brandon Leung）過去幾個月在客人不知情的情況下，用自己的刷卡機替客人結帳，就這樣靠非法取得的方式賺得約4,000英鎊（約16萬8千元台幣）。

客人告知店長之後，店長趕緊報警，這才發現布蘭登的惡行，立刻將他解雇。布蘭登在之前就有員工盜竊前科，而這次的行為讓他被指控詐欺罪，布蘭登也隨後認罪。不過布蘭登無須入獄，只被判處12個月的社區服務和120小時的無償勞動服務。

儘管布蘭登的律師表示，布蘭登曾向店家提出要歸還這筆錢，但法院最終卻判定他無需償還公司損失。

布蘭登表示，自己是在看到其他資深員工用自己的刷卡機收款後，才想到用晶片讀卡機假裝刷卡機行騙。每次客人「刷卡」，其實錢都是進到布蘭登戶頭裡。除了上述社區服務和勞動服務之外，布蘭登還需支付200英鎊的罰款（約8400元台幣）。

刷卡 咖啡店 詐欺

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