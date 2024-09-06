南韓華僑代表部前陳情 要求僑產開發「等價換樓」

南韓漢城華僑協會管理使用的首爾市中區水標洞土地開發案，因資產轉換方式與國內政府研議結果喬不攏，南韓各地僑會今天聚集在駐南韓台北代表部前抗議，並提交陳情書，要求以「等價換樓」方式維護華僑權益。

原本位於漢城市（首爾市）中區忠武路一街的中華會館，在日本殖民統治朝鮮時期，為修建京城郵便局（現首爾中央郵遞局），強制以換地方式遷往水標洞現址，因此該地登記於「中華民國」名下，實際上仍由漢城華僑協會管理使用至今，所得租金做為漢城華僑協會經費來源。

有鑑於此，首爾僑界代表在2022年組成水標洞土地開發促進委員會，與首爾市政府相關單位及開發商斡旋後，開發商表示願意以423億韓元（約新台幣10.25億元）買下土地，但僑界希望以等價換樓方式換取他處整棟大樓，台灣方面則在評估風險後希望以受南韓法令保障的「權利變換」，分讓新建大樓地下樓層給僑會方式進行。

但這項決定引發僑界不滿，大邱、釜山等各地僑會代表今天聚集在位於光化門一帶的駐韓代表部前抗議，主張此案補償額僅占總建築費5.36%，分讓新大樓只能得到地下1、2樓，不好出租且每月管理費高達1.7億韓元，只會成為僑會經濟累贅，仍堅持以「等價換樓」方式進行。

僑會稱「等價換樓」擇定物件進行產權登記後，即可直接收取租金利潤，更具經濟效益，並質疑代表部稱登記有風險的說法。此外，僑會今天提出的報告書中指出代表部與開發商先前並未簽訂合約，在此案延宕近3年後，因建材及工費上漲，還需繳工程費及取得稅約50億韓元。

代表部行政組組長江嘉祥在抗議活動最後代表出面接下陳情書。代表部表示，目前仍維持與先前一貫立場，說明國內相關單位研議認為等價換樓方案並不屬於南韓法律明定的民事交易方式，可能衍生鉅額稅負及許多無法預見的風險，決定維持權利變換方式。

代表部也希望僑界團體及人士理性表達訴求，代表部也會秉持一貫的依法行政、保產、護產的原則處理此案，持續與僑界溝通。