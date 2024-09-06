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波音能挽回面子？星際飛機明返地球 NASA顧慮安全不載太空人

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
波音公司問題重重的太空船「星際飛機」終於預定在明天離開國際太空站。 美聯社
波音公司問題重重的太空船「星際飛機」終於預定在明天離開國際太空站。 美聯社

波音公司問題重重的太空船「星際飛機」（Starliner）終於預定在明天離開國際太空站（ISS），但不會載太空人返回地球，因為美國國家航空暨太空總署（NASA）認為風險太大。

星際飛機6月前往國際太空站途中發生推進器故障及氦氣洩漏，重創波音公司（Boeing）百年商譽，NASA之後決定讓兩位太空人於明年2月改搭太空探索科技公司（SpaceX）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船返回地球。

法新社報導，太空船返程平安順利不僅有助波音挽回一些面子，對於未來獲得認證可搭載太空人的前景也至關重要。

星際飛機將於美東時間6日傍晚6時4分（台灣時間7日清晨6時4分）左右自動脫離國際太空站，並於美東時間7日凌晨零時3分（台灣時間7日中午12時3分）左右降落在新墨西哥州白沙太空港（White Sands SpaceHarbor）。

儘管波音公司保證飛行安全，NASA仍選擇讓星際飛機獨自返回，留下太空人魏勒摩爾（Barry "Butch"Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）在國際太空站。

NASA 太空人 波音

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