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波蘭氣候目標草案 拚2030年再生能源占發電結構56％

中央社／ 華沙5日綜合外電報導

波蘭氣候與環境部長亨尼格－克洛斯卡今天說明國家能源氣候計畫草案時表示，波蘭目標是在2030年使發電結構中的再生能源占比達到56%。這份草案將提交給歐盟執委會。

路透社報導，佔比56%這個目標低於政府最大黨在選前的承諾，即波蘭到2030年底前將擁有高達70%的綠色電力，但已高於波蘭今年2月宣布的50%。

波蘭氣候與環境部長亨尼格－克洛斯卡（PaulinaHennig-Kloska）在記者會中說：「政府內部對這項計畫的基本要素已不再有爭議，不做能源轉型的代價會比落實轉型還高。」

她還說，今天公布的這項計畫預計投資7920億茲羅提（約新台幣6兆5679億）。

國家能源和氣候計畫詳細描述各成員國對歐盟減排目標的貢獻。歐盟目標是在2030年底前至少減掉55%的溫室氣體排放，並拿出推動能源產業投資的路線圖。

華沙當局試圖加速部署再生能源，以減少對煤炭的依賴，同時應對前任政府所遺下的問題。前政府曾阻撓陸域風電發展，還承諾各個工會將繼續採煤到2049年。

在提交歐盟執委會前，這份計畫需得到波蘭內閣批准，其中氣候與環境部負責推動能源轉型，而工業部負責監管煤礦。雖然這項計畫已屬勢在必行，但內容可能會在內閣部會審核階段做修改。

總部位於華沙的智庫Instrat表示，這項策略低估再生能源的潛力，對煤炭依賴時間過長。

Instrat說：「提高再生能源科技的目標，可以在2035與2040年提高再生能源佔比，並減少對進口天然氣和部分國內煤炭的需求。」

這項計畫設定在2030年底前將溫室氣體排放減少50.4%，並使初級能源消費相較2020年減少16.7%。

再生能源 歐盟 波蘭

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