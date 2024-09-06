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慎防火警！南韓規定下月起電動車強制揭露電池資訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓消防單位上月27日在釜山舉行電動車火警演習。歐新社
南韓消防單位上月27日在釜山舉行電動車火警演習。歐新社

在接連發生多起電動車火警之後，南韓產業通商資源部今（6）日宣布，10月開始，將擴大檢驗電動車電池的安全性，並且強制所有電動車製造車揭露電池品牌與相關技術等資訊。

這項電動車電池驗證新規定，比原本預定的明年2月實施，時程上提早四個月，希望儘早幫助緩和民眾對電動車電池安全的疑慮。最近南韓有一連串電動車起火事故，其中一案是上個月一輛賓士電動車停放在仁川一棟住宅大樓的地下停車場時，突然起火，至少燒毀80輛車，200戶居民緊急疏散。

根據南韓政府的安全管理措施，國產與進口電動車品牌都必須符合當局的電動車電池驗證要求。政府會公告所有在南韓境內銷售的電動車電池的製造商、電池的種類、電池使用的主要原料等。

政府也將增加對電動車電池的檢查項目，包括電壓、電池溫度、充電時的狀態等性能。這些電動車電池檢驗的基礎設施計劃推廣到南韓全國。

為加強保護消費者免於受到電動車火警的傷害，南韓的新措施決定讓電動車製造商和充電營運商負起更多責任。現代汽車和起亞汽車配合政策，將為沒有電池管理系統（BMS）的舊款車免費安裝，後續更新也不收費。今年底以前，政府會針對BMS設立標準，以使更有效偵測火警風險。

另外，明年起，未投保產品責任險的的電動車製造商所生產的車輛，將不再能夠得到電動車補貼。充電營運商也需要投保無過失責任險，來理賠電動車火警的損失。更多的電動車火警滅火設備，明年開始也會配發到全國的消防隊。

南韓 消費者 火災 電動車

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