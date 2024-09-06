遊北海道出事！台灣觀光客街頭被撂倒 62歲現行犯落網

來自台灣的68歲男性遊客昨天在日本北海道札幌市人行道上，被1名62歲男子推倒，所幸並未受傷。日本警方已經依涉嫌施暴，以現行犯逮捕這名62歲男子。

北海道文化放送（UHB）報導，這名涉嫌施暴的男子居住地點與職業不明，昨天傍晚6時30分左右，在札幌市中央區南4條西地區一處交叉路口的人行道上，把1位來自台灣的觀光客推倒在地。

根據當地警方說明，目擊者當時向附近的派出所通報此事。而員警趕到現場之後看到兩人發生糾紛，並根據這名觀光客的說詞與目擊者證詞，當場逮捕這名62歲男子。

涉嫌施暴的男子被捕後面對調查保持沉默，僅稱「無話可說」。

札幌電視台（STV）報導，警方指出，這位遊客並未受傷，而兩人並不認識。被捕男子當時處於喝醉酒的狀態，不排除與該遊客發生爭執，警方仍在調查詳情。

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