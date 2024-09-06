南加州氣溫飆攝氏42度 氣象局發出危險警告

美國南加州近幾天熱浪來襲，部分地區達攝氏42度，美國國家氣象局對洛杉磯地區發出警告，稱炎熱氣溫已達危險程度。

由於陸地吹向海洋的離岸風較弱，加上「熱穹頂」（Heat Dome）的高壓系統影響，洛杉磯地區從2日開始面臨極度炎熱的天氣，盆地區域氣溫可能達攝氏45度。

國家氣象局（National Weather Service）氣象專家席拉德（Joe Sirard）向「洛杉磯時報」表示，南加州這次面臨危險的高溫現象，就連在夜間丘陵地帶的溫度都可能達攝氏32度。

國家氣象局已經向洛杉磯的大部分地區發出熱浪警告，一直持續到7日晚間，都是危險的炎熱天氣，單日高溫在35度到43度之間。

氣象局官員提醒大眾，預防火災發生，盡量多喝水、待在室內、避免陽光直射，多問候鄰居與家人；切勿將幼兒或寵物留在無人看管的車輛內，因為車內溫度在幾分鐘之內就會上升到致命程度。