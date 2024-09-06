快訊

柯文哲羈押住多人房！今早餐菜色是「銀絲卷+ 奶茶」北所最新說明

「司法雙標」…柯文哲收押了 超思雞蛋案還躺在北檢

北檢為何逆轉勝？ 林智群曝原因：明年底前柯文哲可能暫時告別

南加州氣溫飆攝氏42度 氣象局發出危險警告

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯5日專電
熱穹威力已擴散至27州，逾1億人受炙烤，圖為鳳凰城居民在樹蔭下避暑。(美聯社) 美聯社
熱穹威力已擴散至27州，逾1億人受炙烤，圖為鳳凰城居民在樹蔭下避暑。(美聯社) 美聯社

美國南加州近幾天熱浪來襲，部分地區達攝氏42度，美國國家氣象局洛杉磯地區發出警告，稱炎熱氣溫已達危險程度。

由於陸地吹向海洋的離岸風較弱，加上「熱穹頂」（Heat Dome）的高壓系統影響，洛杉磯地區從2日開始面臨極度炎熱的天氣，盆地區域氣溫可能達攝氏45度。

國家氣象局（National Weather Service）氣象專家席拉德（Joe Sirard）向「洛杉磯時報」表示，南加州這次面臨危險的高溫現象，就連在夜間丘陵地帶的溫度都可能達攝氏32度。

國家氣象局已經向洛杉磯的大部分地區發出熱浪警告，一直持續到7日晚間，都是危險的炎熱天氣，單日高溫在35度到43度之間。

氣象局官員提醒大眾，預防火災發生，盡量多喝水、待在室內、避免陽光直射，多問候鄰居與家人；切勿將幼兒或寵物留在無人看管的車輛內，因為車內溫度在幾分鐘之內就會上升到致命程度。

氣象局 洛杉磯 高溫

延伸閱讀

周末還有1低氣壓恐發展！明後天水氣多 降雨擴大時間曝光

台北東區南加州有機料理VAST Cali Eatery菜單全面升級！必吃清單一次看

中秋將至…川渝仍持續高溫？陸網質疑：都是三峽大壩惹的禍

淹水問題還沒解決…高雄接大雷雨警報 這地區民眾：超怕

相關新聞

南加州氣溫飆攝氏42度 氣象局發出危險警告

美國南加州近幾天熱浪來襲，部分地區達攝氏42度，美國國家氣象局對洛杉磯地區發出警告，稱炎熱氣溫已達危險程度

影／禍不單行…印度洪災襲擊還不夠 滿街鱷魚出來逛大街

印度古吉拉特邦的瓦多達拉市連續多日豪雨，導致當地河流水位暴漲，數以百計的鱷魚爬上街頭，引發民眾恐慌。

在大國中算落後...日本進口食物佔30% 政府盼增加糧食自產率

因應氣候變遷、確保國家糧食供應，日本正逐步減少進口食物！有廠商近日就表示，原本都從中國進口洋蔥，在疫情後決定向日本農...

慕尼黑慘案52周年...德國以色列領事館附近驚見長槍男 遭警開槍擊斃

BBC報導，一名武裝男子5日早上在德國慕尼黑納粹文獻中心和以色列領事館附近跟警方交火，遭警察開槍打中喪命。

大量農損、多人死亡...工商界估泰北洪水災損數10億 籲中部做好準備

泰北多個區域8月發生嚴重水災，造成大量農損甚至有人身亡。泰國工商業界估計泰北洪災已造成數10億泰銖的損失，擔憂9月到10...

氣候變遷影響...南韓歷經最熱夏天 刷新近半世紀高溫紀錄

韓國氣象廳今天表示，韓國今年歷經自半世紀前有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，今年6月至8月的夏季平均氣溫高達攝氏25.6度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。