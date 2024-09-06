烏干達馬拉松女將遭男友潑汽油燒死 上月剛出戰奧運

烏干達馬拉松女將切普特格上個月才出戰巴黎奧運，日前卻在鄰國肯亞遭男友潑汽油放火，於今天傷重不治。聯合國（UN）發言人強烈譴責這種暴力謀殺行徑。

路透社引述肯亞與烏干達媒體報導，33歲的切普特格（Rebecca Cheptegei）1日遇襲後，全身超過75%燒傷。如今她成為自2021年10月以來，第3位在肯亞遇害的知名女性運動員。

烏干達奧會主席魯卡瑞（Donald Rukare）在社群平台X寫道：「我們獲悉，我國奧運選手切普特格被男友惡意攻擊後，很遺憾已經過世。」

「願她溫柔的靈魂安息，我們也強烈譴責對女性施暴。」

肯亞體育部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）形容切普特格之死是「整個地區」的損失。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也說：「我們連同聯合國人口基金（UN PopulationFund）及聯合國婦女署（UN Women）強烈譴責暴力謀殺她的行徑。」

切普特格在巴黎奧運馬拉松項目以第44名作收。日前遇襲後，她被送往肯亞艾多瑞特市（Eldoret）的醫院急救。目前還不清楚攻擊者是她的現任還是前任伴侶。