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首個AI國際公約具法律約束力 美英歐盟各國將簽署

中央社／ 史特拉斯堡5日綜合外電報導
擁有40多個成員國的歐洲理事會（Council of Europe）表示，首個具有法律約束力的人工智慧國際條約今天將開放參與協商的各國簽署。示意圖。圖／路透
擁有40多個成員國的歐洲理事會（Council of Europe）表示，首個具有法律約束力的人工智慧國際條約今天將開放參與協商的各國簽署。示意圖。圖／路透

擁有40多個成員國的歐洲理事會（Council of Europe）表示，首個具有法律約束力的人工智慧國際條約今天將開放參與協商的各國簽署，其中包括歐盟成員國、美國英國

路透社報導，「人工智慧公約」（AI Convention）歷經多年醞釀，經57國討論後在今年5月獲得通過，其目的是應對AI可能構成的風險，同時鼓勵有責任地追求創新。

英國司法大臣馬穆德（Shabana Mahmood）透過聲明談到：「這項公約邁出重大一步，確保這些新科技能獲控制，不會侵害我們最古老的價值，像是人權及法治。」

締約國可選擇通過或維持立法、行政與其他措施，以落實公約的相關規定。

「人工智慧公約」主要聚焦保護受AI影響者的人權，有別於歐盟（European Union）在8月生效的「人工智慧法」（AI Act）。

人權 歐盟 美國 英國

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