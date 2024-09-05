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慕尼黑慘案52周年...德國以色列領事館附近驚見長槍男 遭警開槍擊斃

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國警方5日在慕尼黑市中心以色列領事館附近與一名帶著長槍的男子駁火，隨後在該區域拉起封鎖線。圖／路透
德國警方5日在慕尼黑市中心以色列領事館附近與一名帶著長槍的男子駁火，隨後在該區域拉起封鎖線。圖／路透

BBC報導，一名武裝男子5日早上在德國慕尼黑納粹文獻中心和以色列領事館附近跟警方交火，遭警察開槍打中喪命。

警方表示，有人在該地區目擊一名男子攜帶長槍，5名警員隨後拔出配槍跟對方交火，沒有任何其他嫌犯的跡象。警方表示仍在「釐清」狀況，並要求民眾別在社群媒體發布此事影像，但南德意志報記者Ronen Steinke仍在「X」發布當時槍聲大作的手機錄影。

警方在靠近慕尼黑市中心的卡洛琳廣場（Karolinenplatz）周邊區域拉起封鎖線，並告知民眾避開此處跟鄰近的布來涅大街（Brienner Straße），也敦促附近住宅或大樓民眾留在室內，一架警用直升機則在上空盤旋。

這起事件發生在1972年巴勒斯坦激進組織「黑色九月」槍手襲擊以色列運動員的「慕尼黑慘案」52周年同一天。槍擊發生時，以色列領事館正在舉行「慕尼黑慘案」追思會而沒有對外開放，領事館內也無人受傷。

BBC指出，慕尼黑的納粹歷史文獻中心9年前在又稱「褐宮」的前納粹黨總部舊址開張；褐宮就在布來涅大街上，位在以色列領事館隔壁。

巴伐利亞邦內政廳長赫曼表示，這起事件顯然跟納粹歷史中心、以國領事館以及安排對美關係展覽的美國之家（Amerikahaus）有關，但這一點仍有待證實。當地媒體報導，槍擊事件發生後，警方決定加強慕尼黑主要猶太會堂的維安措施。

德國聯邦內政部長費澤爾表示，保護猶太人和以色列機構是首要任務，「這起事件發生在納粹文獻中心和以色列總領事館前，令人悲傷」。

以色列 德國 慕尼黑 納粹

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