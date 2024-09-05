影／禍不單行…印度洪災襲擊還不夠 滿街鱷魚出來逛大街

印度古吉拉特邦的瓦多達拉市（Vadodara）連續多日豪雨，導致當地河流水位暴漲，數以百計的鱷魚爬上街頭，引發民眾恐慌。

據ODDITYCENTRAL報導，瓦多達拉市的居民前陣子才剛面臨洪水淹沒住家的危機，現在又要提防鱷魚找上家門，襲擊家中的動物，或威脅居民自身安全。上周維什瓦米特里河（Vishwamitri River）因暴雨氾濫，這些鱷魚開始在街上閒逛、到屋頂上休息，還有的咬著死去的動物在水道中游泳。

據報當地從8月27日到29日期間，就已經抓到至少24隻淡水鱷魚。瓦多達拉森林官員拉傑普特（Karansinh Rajput）表示，救援的鱷魚最小長約61公分，最大的則有427公分。

維什瓦米特里河全長約17公里，橫跨瓦多達拉市，河流沿岸的居民對於鱷魚在颱風時上岸並不陌生，不過今年移動到居民區的鱷魚數量卻異常增多。

當地居民警告，外出時務必要注意鱷魚的蹤跡。雖然這些鱷魚通常不會主動攻擊人類，但當地已經傳出不少民眾目擊鱷魚獵殺狗、貓和牛等動物，還將屍體拖走。