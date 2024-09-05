在大國中算落後...日本進口食物佔30% 政府盼增加糧食自產率

因應氣候變遷、確保國家糧食供應，日本正逐步減少進口食物！有廠商近日就表示，原本都從中國進口洋蔥，在疫情後決定向日本農戶，甚至是家戶收購。日本在糧食自給率低於中國、澳洲與美國，因此政府希望能增加糧食自產率。

改善物流、增加自產

根據《NHK》報導，日本農林省表示，進口蔬菜佔日本餐廳的蔬菜使用量30%，雖然可以透過批發進口壓低價格，但近年來因為航運成本大增，通膨增加，讓日本許多食物加工廠、中盤商開始向國內的家戶農民引入蔬菜。得利卡食物股份有限公司便表示，以前他們都從中國進口洋蔥，但因為疫情讓供應鏈變得非常不穩，即使疫情已經結束，仍改為批發國內洋蔥。

廠商也表示，會透過改善物流與簽訂長期合約，確保食材價格仍維持競爭力。得利卡的總經理表示大崎義康就表示，未來日本甚至有可能全面使用國內蔬菜，背後不只是經濟因素，還有很多其他複雜理由。農林省近來也表示，會增加研發蔬菜的用途與實用方式，讓生產、盤商與餐廳都可更方便。

日本糧食自給率太低

《亞洲食物指南》提到，日本政府希望能在2030年前，將自產食物的全國總攝取熱量提升到45%、農產總量提升至75%，避免過度依賴進口原物料，因應氣候變遷可能帶來的糧食危機。目前中國兩者比例是204%與101%，澳洲是233%、119%、美國是104%與77%，日本在大國中算是相當落後。

《日經亞洲》提到，日本雖然食物足夠出口，並要逐步取消進口食物，但日本的海產目前仍面臨中港澳因擔心福島核廢水污染而頒布的進口禁令。

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