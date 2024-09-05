大量農損、多人死亡...工商界估泰北洪水災損數10億 籲中部做好準備

泰北多個區域8月發生嚴重水災，造成大量農損甚至有人身亡。泰國工商業界估計泰北洪災已造成數10億泰銖的損失，擔憂9月到10月水災可能發生在中部和大曼谷區，呼籲政府做好準備。

泰國北部多個府過去一個月因為雨季暴雨，已經有超過2000公頃的農田泡在水裡，逾萬個家庭成為受災戶，洪災甚至造成多人死亡。清萊府（Chiang Rai）、楠府（Nan）和帕堯府（Phayao）是受災嚴重的區域 。

洪災帶來的損失讓泰國私部門相當憂心，泰國公視（Thai PBS）報導，泰國工商業暨銀行聯合常務委員會（Joint Standing Committee on Commerce, Industry andBanking）主席帕永（Payong Srivanich）表示，委員會估計8月洪災已造成80億泰銖（約新台幣76億元）的損失。

帕永擔心9月和10月如果還有熱帶風暴席捲泰國，損失會更嚴重。

今年的狀況讓很多泰國人擔心會重演2011年大水災的狀況，當年的水災同樣先從北部開始，然後逐步蔓延到中部靠近曼谷都會區，當時許多廠房都泡在水裡，造成鉅額經濟損失。帕永說，他們將向政府提出長期的政策建議，應對水患帶來的危機。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國商會（Thai Chamber of Commerce）和泰國商會大學（University of the Thai Chamber of Commerce）則估計，今年洪災到目前為止約帶來40億到60億泰銖的損失，約占GDP的0.02％到0.03％。受損最嚴重的是農業、服務業和工業。

泰國商會主席沙南（Sanan Angubolkul）呼籲公私部門要一起合作，提出計畫應對新的洪災危機，同時提供北部居民必要的協助，他建議短期來說政府應該成立第一線的水災應變中心，由總理主持，以便整合各部門間的政策。

他指出，氣象預報顯示未來2個月降雨量仍然很高，政府應該做好準備，未來2個月，中部地區和大曼谷地區可能會發生水災。

泰國工業園區管理局（Industrial Estate Authority of Thailand）局長威里（Veeris Ammarapala）表示，他們的確擔心水災發生在中部，但他有信心各地的防水牆以及相關防災措施都已經到位，能夠應付新一波的洪水來襲。

威里指出，以1到10的警戒程度來說，目前他們估計水災的警戒程度約在2到3之間。他同時指出，工業園區管理局會特別注意大城府（Ayutthaya）、曼谷以及曼谷周邊府工業園區的狀況，因為這些地方的廠房在2011年的水災中受損特別嚴重。