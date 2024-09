大量農損、多人死亡...工商界估泰北洪水災損數10億 籲中部做好準備

泰北多個區域8月發生嚴重水災,造成大量農損甚至有人身亡。泰國工商業界估計泰北洪災已造成數10億泰銖的損失,擔憂9月到10月水災可能發生在中部和大曼谷區,呼籲政府做好準備。

泰國北部多個府過去一個月因為雨季暴雨,已經有超過2000公頃的農田泡在水裡,逾萬個家庭成為受災戶,洪災甚至造成多人死亡。清萊府(Chiang Rai)、楠府(Nan)和帕堯府(Phayao)是受災嚴重的區域 。

洪災帶來的損失讓泰國私部門相當憂心,泰國公視(Thai PBS)報導,泰國工商業暨銀行聯合常務委員會(Joint Standing Committee on Commerce, Industry andBanking)主席帕永(Payong Srivanich)表示,委員會估計8月洪災已造成80億泰銖(約新台幣76億元)的損失。

帕永擔心9月和10月如果還有熱帶風暴席捲泰國,損失會更嚴重。

今年的狀況讓很多泰國人擔心會重演2011年大水災的狀況,當年的水災同樣先從北部開始,然後逐步蔓延到中部靠近曼谷都會區,當時許多廠房都泡在水裡,造成鉅額經濟損失。帕永說,他們將向政府提出長期的政策建議,應對水患帶來的危機。

曼谷郵報(Bangkok Post)報導,泰國商會(Thai Chamber of Commerce)和泰國商會大學(University of the Thai Chamber of Commerce)則估計,今年洪災到目前為止約帶來40億到60億泰銖的損失,約占GDP的0.02%到0.03%。受損最嚴重的是農業、服務業和工業。

泰國商會主席沙南(Sanan Angubolkul)呼籲公私部門要一起合作,提出計畫應對新的洪災危機,同時提供北部居民必要的協助,他建議短期來說政府應該成立第一線的水災應變中心,由總理主持,以便整合各部門間的政策。

他指出,氣象預報顯示未來2個月降雨量仍然很高,政府應該做好準備,未來2個月,中部地區和大曼谷地區可能會發生水災。

泰國工業園區管理局(Industrial Estate Authority of Thailand)局長威里(Veeris Ammarapala)表示,他們的確擔心水災發生在中部,但他有信心各地的防水牆以及相關防災措施都已經到位,能夠應付新一波的洪水來襲。

威里指出,以1到10的警戒程度來說,目前他們估計水災的警戒程度約在2到3之間。他同時指出,工業園區管理局會特別注意大城府(Ayutthaya)、曼谷以及曼谷周邊府工業園區的狀況,因為這些地方的廠房在2011年的水災中受損特別嚴重。