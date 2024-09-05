氣候變遷影響...南韓歷經最熱夏天 刷新近半世紀高溫紀錄

韓國氣象廳今天表示，韓國今年歷經自半世紀前有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，今年6月至8月的夏季平均氣溫高達攝氏25.6度，比歷史平均氣溫高出1.9度。

法新社報導，這是韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）1973年設立國家氣象觀測網以來測得的最高均溫，「自6月中旬起，氣溫持續高於往年，即使在通常會降溫的季風季節也是如此。」

韓國氣象廳廳長張東雲（Jang Dong-un）表示，氣候變遷正在改變韓國的氣候模式，「我們在季風季節遭遇強烈降雨，持續來襲的熱浪和『熱帶夜』（tropical nights）已對民眾造成明顯的不適與危害。」

張東雲也說：「由於氣候變遷正在改變我國的氣候特徵，韓國氣象廳將努力強化對異常天氣狀況的監測與分析能力。」

韓國氣象廳在新聞稿中指出，韓國還經歷了有紀錄以來最長的「熱帶夜」，即入夜後氣溫仍高於攝氏25度，6月至8月期間平均多達20.2天，是往年平均6.5天的3倍。