氣候變遷影響...南韓歷經最熱夏天 刷新近半世紀高溫紀錄
韓國氣象廳今天表示，韓國今年歷經自半世紀前有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，今年6月至8月的夏季平均氣溫高達攝氏25.6度，比歷史平均氣溫高出1.9度。
法新社報導，這是韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）1973年設立國家氣象觀測網以來測得的最高均溫，「自6月中旬起，氣溫持續高於往年，即使在通常會降溫的季風季節也是如此。」
韓國氣象廳廳長張東雲（Jang Dong-un）表示，氣候變遷正在改變韓國的氣候模式，「我們在季風季節遭遇強烈降雨，持續來襲的熱浪和『熱帶夜』（tropical nights）已對民眾造成明顯的不適與危害。」
張東雲也說：「由於氣候變遷正在改變我國的氣候特徵，韓國氣象廳將努力強化對異常天氣狀況的監測與分析能力。」
韓國氣象廳在新聞稿中指出，韓國還經歷了有紀錄以來最長的「熱帶夜」，即入夜後氣溫仍高於攝氏25度，6月至8月期間平均多達20.2天，是往年平均6.5天的3倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言