快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

選美皇后站台拚人氣！越南旅客赴台人次下挫8% 台灣館旅展俏皮造型曝

中央社／ 胡志明市5日專電
2024胡志明市國際旅展5至7日舉行，台灣館共有29個單位設攤，不少越南旅客前來索取最新的旅遊資訊。圖／中央社
2024胡志明市國際旅展5至7日舉行，台灣館共有29個單位設攤，不少越南旅客前來索取最新的旅遊資訊。圖／中央社

越南赴台旅客人次今年以來下挫8%，胡志明市國際旅展今天登場，台灣館找來越南選美皇后站台拚人氣，主力旅行社祭出4人同行1人免費促銷，桃園市還推出「花系列」行程。

2024胡志明市國際旅展（ITE HCMC 2024）5日至7日在西貢會展中心舉行，共有近40個國家參展。台灣館外觀以風靡全球的珍珠奶茶為設計，包括縣市政府、公協會、旅行社及主題樂園業者共29個單位設攤。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅觀察，今年上半年受地震、颱風等多項負面因素影響，越南赴台旅客人次前8個月下滑8%。自9月起，觀光署和主力旅行社推出4人同行1人免團費的促銷，盼有助擴大客源。

台灣館今天找來越南選美皇后阮垂仙站台助陣，阮垂仙與現場民眾一起玩台灣小吃賓果遊戲。阮垂仙近日剛前往台灣完成首支台灣觀光宣傳短片拍攝，並成為台灣觀光第一位在越南市場的代言人。

儘管越南赴台旅遊遭遇寒風，但受益越南對台灣開放電子簽證的利多，今年前8個月台灣旅客赴越南逼近75萬人次，雙邊互訪人次已近百萬。周欣毅表示，越台互訪人次今年全年有望創下逾150萬人次的歷史新高。

中華民國駐胡志明市辦事處處長韓國耀今天到場和民眾互動。他指出，政府自2016年推動新南向政策，尤其偏重人員交流，越南則是重中之重，經由觀光旅遊讓台越關係延展到各領域，對雙邊關係有非常好的幫助。

億都旅行社有限公司人員阮氏和（Nguyen ThiHoa）指出，台灣不像新加坡或韓國那樣匆忙，現在越南有一個趨勢叫做「療癒之旅」，而台灣的民情、生活、文化都非常平靜，是可以提供旅客多元選擇的地方。

不過，她觀察，越南正在快速發展、飯店數量不斷增多，而台灣發展得比越南早，一些飯店的設施相較之下稍嫌陳舊，這可能會影響體驗，但多數越南旅客對於台灣的服務都給出很高的評價。

桃園市政府觀光旅遊局副局長王麗娟表示，桃園有許多越南移工，他們的親友到台灣旅遊時幾乎都會造訪桃園，桃園市在觀光宣傳包括景點、紙本、網站都有越南語，盡量打造友善越南旅客的環境。

了解到多數越南民眾很愛和花草拍照留念，王麗娟說，桃園市規劃「花系列」行程，民眾在不同時節能和不同的花拍照，相當受歡迎。越南旅客到桃園也很愛逛暢貨中心，購買點心、糕點、衣服還有茶葉等。

旅展 胡志明市 越南

延伸閱讀

64歲台籍男子在越南遇害！與醉漢當街起衝突 遭對方持剪刀刺死

粉專：強颱摩羯恐成南海最強颱風 估明後登陸海南島、越南

南投爭取越南旅客 行銷合歡山日月潭7大旅遊軸線

提振越南柬埔寨旅客赴台 觀光署祭4人同行1人免費

相關新聞

64歲台籍男子在越南遇害！與醉漢當街起衝突 遭對方持剪刀刺死

越南媒體近日引述執法機關報導，平陽省（Bình Dương）3日晚間，一名64歲台灣籍男子跟喝醉酒的當地居民發生口角，隨...

在大國中算落後...日本進口食物佔30% 政府盼增加糧食自產率

因應氣候變遷、確保國家糧食供應，日本正逐步減少進口食物！有廠商近日就表示，原本都從中國進口洋蔥，在疫情後決定向日本農...

慕尼黑慘案52周年...德國以色列領事館附近驚見長槍男 遭警開槍擊斃

BBC報導，一名武裝男子5日早上在德國慕尼黑納粹文獻中心和以色列領事館附近跟警方交火，遭警察開槍打中喪命。

大量農損、多人死亡...工商界估泰北洪水災損數10億 籲中部做好準備

泰北多個區域8月發生嚴重水災，造成大量農損甚至有人身亡。泰國工商業界估計泰北洪災已造成數10億泰銖的損失，擔憂9月到10...

氣候變遷影響...南韓歷經最熱夏天 刷新近半世紀高溫紀錄

韓國氣象廳今天表示，韓國今年歷經自半世紀前有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，今年6月至8月的夏季平均氣溫高達攝氏25.6度，...

選美皇后站台拚人氣！越南旅客赴台人次下挫8% 台灣館旅展俏皮造型曝

越南赴台旅客人次今年以來下挫8%，胡志明市國際旅展今天登場，台灣館找來越南選美皇后站台拚人氣，主力旅行社祭出4人同行1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。