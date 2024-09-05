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歐洲織女星火箭最後任務 搭載天災監測衛星升空

中央社／ 法屬圭亞那庫魯4日綜合外電報導
歐洲一枚織女星運載火箭（Vega）模型。圖／法新社
歐洲一枚織女星運載火箭（Vega）模型。圖／法新社

歐洲一枚織女星運載火箭（Vega）今天從法屬圭亞那發射升空，上面載有能協助應對天災的一顆衛星

法新社報導，根據法國阿利安太空公司（Arianespace），這次發射因「地面連結的電路問題」而延遲一天進行，最終於當地時間晚間10時50分在庫魯（Kourou）發射。

圭亞那太空中心（Guiana Space Centre）在社群媒體平台X上寫道：「織女星火箭從圭亞那太空中心成功發射升空，展開最後一次任務。」

這枚火箭運送的是「哨兵-2C」（Sentinel-2C）衛星，屬於歐洲聯盟（EU）「哥白尼（Copernicus）計畫」一環。

哨兵-2C衛星將參與水質監測和甲烷排放的檢測工作。

此外，哨兵-2C衛星還將支援森林大火、地震和洪水等天災的應變管理。

這是義大利航空航天公司Avio建造的織女星火箭自2012年服役以來，最後一次出任務。它將由更強大的「織女星-C型」（Vega-C）火箭取代。織女星-C型火箭自2022年一場事故導致空中巴士集團（Airbus GroupNV）兩顆衛星折損以來，一直處於停用狀態。

火箭 衛星

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