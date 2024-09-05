印尼民眾搖旗歡迎！教宗訪東南亞最大清真寺 籲透過宗教對話解決衝突

羅馬天主教教宗方濟各今天赴東南亞最大清真寺「伊斯蒂柯拉清真寺」，與該清真寺負責人、伊瑪目納薩簽署聯合聲明，呼籲透過宗教對話解決衝突，並與印尼各宗教代表見面，清真寺外有上百人歡迎教宗到來。

正訪問印尼的教宗方濟各（Pope Francis）今天到位於雅加達的伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal mosque）參加會議，並參觀連接伊斯蒂柯拉清真寺與天主教大教堂（Gereja Katedral Jakarta）的「友誼隧道」。該隧道建於2020年，作為宗教和諧的象徵。

教宗表示，連接伊斯蒂柯拉清真寺和天主教大教堂的「友誼隧道」對宗教團體的團結具有非常深刻的意義，因不同種族和宗教的人能在隧道內相遇。

他說：「這條隧道代表2個禮拜場所不僅面對面，而且還相互連接。」並指出，與其他漆黑的隧道不同，這條隧道是明亮的，因為它象徵團結。

教宗隨後在伊斯蒂柯拉清真寺出席宗教會議，並與伊斯蒂柯拉清真寺負責人、伊瑪目納薩（Nasaruddin Umar）共同簽署一項標題為「為人類促進宗教和諧」的聯合宣言，聚焦世界人道主義問題，呼籲促進宗教間和諧，並共同努力應對氣候變遷。

伊瑪目納薩指出，他和教宗就共同關心的議題簽署一份宣言，包括目前各地發生的人道主義問題，並呼籲以宗教教義和價值觀強調保護環境的重要性。

這份聯合宣言主要是呼籲透過共同採取行動，解決當前世界面臨的人道主義問題和環境危機，以及呼籲宗教間透過對話作為工具，以解決區域和國際衝突，特別是「那些因宗教而引發的衝突」。

印尼的天主教徒占總人口不到3％，約800萬人；穆斯林則占87％，約2.42億人。天主教是印尼官方認可的6大宗教或教派之一，其他還有新教、佛教、印度教和儒教。

教宗在演講中稱讚伊斯蒂柯拉清真寺是宗教和諧的象徵，因為該建築是由基督徒設計，教宗說：「這代表在這個國家，清真寺是不同宗教間相互尊重、和平相處的對話場所。」

他表示，希望印尼宗教人士能透過對話，在解決衝突和戰爭方面上發揮作用，並說，世界正面臨各種挑戰，例如因操縱宗教而造成的分裂。

出席活動的印尼第二大伊斯蘭組織、伊斯蘭教教團（Nahdlatul Ulama，簡稱NU）主席烏利（Ulil Abshar Abdalla）表示，教宗訪問印尼，象徵穆斯林和天主教徒間的友誼與和諧。

烏利告訴中央社：「印尼是個（對宗教）很寬容的國家，穆斯林也很寬容，雖然我們國家仍存在著與宗教有關的問題，但總體而言，印尼不同宗教間的相處與對話仍相當不錯。」

另外，也有印度教及佛教界代表出席活動。印度教代表瑪迪斯（Madis）表示，雖然印尼人大部分是穆斯林，但仍有許多宗教。他說，「我們是個多元的國家，印尼建國5原則（Pancasila）有提到「存異求同」（Bhinneka Tunggal Ika）」，雖然我們不同信仰，但我們仍是團結的一個國家。

受邀出席活動的比丘尼班特（Bhante）告訴中央社，教宗方濟各是天主教領袖，因此他非常尊敬教宗。班特說：「他（教宗）的來訪象徵友誼，我們也非常尊敬他，他對眾生和整個社會充滿了愛。」

由於伊斯蒂柯拉清真寺內的活動僅限貴賓和部分媒體參與，許多印尼民眾聚集在清真寺外，搖旗吶喊歡迎教宗到來，警方派出上百名警力維安。

戴著教宗照片頭箍的伊格娜提雅（Ignatia）是其中之一，作為天主教徒，能親眼看到教宗，讓她興奮不已。

伊格娜提雅向中央社說：「教宗上次來印尼是30幾年前，當時我還沒出生，這次有機會見到教宗方濟各，我很感激。我真的很開心、很感動，也很幸福，這實在無法用言語形容。」