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自詡減碳潛力佳 印尼籲已開發國家來投資綠色經濟

中央社／ 雅加達5日綜合外電報導
印尼總統佐科威。圖／美聯社
印尼總統佐科威。圖／美聯社

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天敦促已開發國家投資印尼的能源轉型和氣候變遷應對方案，並展現印尼於再生能源專案和碳減量方面的巨大潛力。

路透社報導，10月將卸任的佐科威說，印尼擁有超過3600 GW的可再生能源潛力和330萬公頃的紅樹林，這些紅樹林能吸收的二氧化碳量是熱帶雨林的12倍之多。

佐科威在雅加達舉行的印尼國際永續論壇上（International Sustainability Forum）告訴與會者：「要是已開發國家不願投資、要是研究和發展不夠普及、要是不提供新興國家負擔得起的融資計畫，這些都無法帶來顯著效果。」

佐科威說，只要投資方還在經濟考量上錙銖必較，就無法解決氣候變遷問題。

在七大工業國集團（G7）主導的「公正能源轉型夥伴關係」（JETP）計畫下，印尼已獲200億美元（約新台幣6474億元）資金承諾，但目前實際資金到位甚少。

擁有豐富天然資源的印尼目標在2060年實現淨零碳排。佐科威表示，印尼對任何發展綠色專案的合作夥伴，包括「綠色工業園區」的投資都抱持開放態度。

資深的印尼內閣部會首長盧胡特（Luhut Pandjaitan）在同場活動中表示，印尼已確定有約400個專案需資金挹注，以達成氣候目標。

再生能源 印尼 氣候變遷

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