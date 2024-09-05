東電公布試取核燃料中斷原因 最快下週重啟作業

日本東京電力公司（東電）8月欲嘗試性取出福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊時受挫，東電今天說明是安裝設備時發生錯誤，採取相應措施後，最快下週重啟作業。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關，並攸關廢爐的動向。

在福島第一核電廠核子事故發生13年後，東電原定8月22日首度試驗性取出2號機組內的熔融核燃料團塊，並使用形狀像是釣竿的設備，不過作業人員當天發現該設備的5根管道安裝順序有誤，取出作業因而中斷並延期。

時事通信社、日本放送協會（NHK）報導，根據東電今天說明，協力廠商的作業人員7月27日以高輻射量為由，搬運比原定少1根的4根設備管道至反應爐廠房內，並以錯誤順序接起這4根管道。之後，剩餘的1根管道也以錯誤順序進行安裝。而東電與承包商的相關業務負責人均未在試取作業開始前約1個月，檢查管線安裝的順序。

東電預計調整管道，並採取防止類似事件再度發生的措施之後，確認沒問題的話，最快將於下週重啟取出作業。