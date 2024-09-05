加工食品也有分好壞 哈佛研究：吃這兩種最易患心血管疾病

健康意識抬頭，愈來愈多人會留心減少攝取加工食品，不過原來所謂的加工食品也有分好壞。哈佛大學一項研究近期發現，「超加工食品」中，只有含糖飲料和加工肉品和心血管疾病及中風風險增加有關。

所謂的超加工食品（ultra-processed food，以下簡稱UPF），是指將天然食品或其他有機成分，透過工業方式再製造的食品。雖然UPF一直都被視為對健康有害，但哈佛的這項研究卻發現可能只有其中兩類特別有害。

《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，研究利用三項美國國民保健署的護理師健康研究，透過食物頻率問卷來評估他們的UPF攝取情形。第一項研究涵蓋75,735名年齡介於30到55歲的女性，第二項研究則包含90,813名25至42歲的女性，第三項則是針對40,409名40至75歲男性的後續研究。這些研究樣本中，不包含本來就有心血管疾病、癌症或BMI過高的受試者。

研究將UPF分為10大類，其中包含麵包與穀物、調味醬料、甜味零食、鹹味零食、含糖飲料、加工肉類、即食餐包、優格與乳製品甜點、烈酒及人工甜味劑飲料。結果發現，攝取含糖飲料、人工甜味劑飲料和加工肉類，和心血管疾病風險有顯著相關。

令人意外的是，麵包、麥片、優格、乳製甜點和鹹味零食則顯示為反向關聯，意即它們甚至可能降低罹患這些疾病的風險。研究作者甚至提到，像全麥麵包和優格這類UPF，甚至還因其維生素、礦物質和纖維成分有助於心臟健康。

這項研究已於本週發表在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中。