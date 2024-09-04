2017倫敦高樓惡火調查出爐 英首相向罹難者家屬致歉

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪走72條人命，公開調查報告今天出爐，報告中將這場大火歸咎於中央和地方當局、營建業及與外牆安裝易燃包覆層相關公司失職。首相施凱爾代表政府向罹難者家屬致歉。

路透社報導，格蘭菲塔（Grenfell Tower）位於倫敦西區黃金地段之一，2017年6月14日清晨，這棟樓高23層的社會住宅惡火竄燒，奪走72條人命，成為英國自第二次世界大戰以來死傷最慘重的高樓住宅大火。

歷經漫長等待，格蘭菲塔大火公開調查報告今天出爐，報告中將這場大火歸咎於負責這棟大樓維修的公司，地方與中央政府，以及販售謊稱安全卻是易燃包覆層的業者等失職。

這份長達將近1700頁的調查報告說：「格蘭菲塔大火堪稱是數十年來，中央政府與其他建築業界權責機構的失職之最。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天代表政府向格蘭菲塔大火的罹難者家屬表達歉意。

施凱爾今天在國會上說：「首先我要代表英國政府向你們每一位，乃至所有受到這場悲劇影響的家庭表達歉意。」

「這種事情不應該發生。這個國家未能履行其最基本的責任，保護你們和你們所愛的人，這些我們應該服務的對象。對此，我深感歉意。」