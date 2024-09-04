瑞典公共衛生局螢幕使用時間建議 引起各界討論

瑞典公共衛生局2日發表新建議，大量降低兒童與未成年人的銀幕使用時間，引起各界討論，有專家批評，螢幕使用時間跟兒童身心健康沒有明確的因果關係，公共衛生局的建議有誤導疑慮。

瑞典公共衛生局（FHM）9月2日的記者會中建議，2歲以下幼童不應該使用螢幕； 2至5歲幼童觀看螢幕的時間應限制在每天最多1小時；而6至12歲兒童每天在螢幕前時間不應超過1或2小時；13歲到18歲的青少年則是一天不超過3小時。

新建議中也提到，睡前不應該使用螢幕，手機不應帶進臥室。這些建議中的螢幕時間指的是利用3C產品進行有關學習、聽音樂、聽有聲書或podcast以外的時間。

瑞典13至16歲的青少年每天平均花6.5個小時在使用螢幕上。

這樣的建議引起各界討論，瑞典媒體報導，有幼兒的父母認為，這樣的時間限制很難落實在日常生活中；也有父母認為，有明確的時間限制讓他們比較能明確的規定孩子的螢幕時間。瑞典電視台（SVT）報導，有青少年認為自己使用螢幕的時間太多，應該把時間用在其他事情上，對這個建議表示樂見。

有專家表示，公共衛生局的建議缺乏研究根據，長期研究青少年網路使用的社會工作者帕林（HenrikPallin）表示，研究顯示，螢幕使用時間無法有這麼明確的規定。

帕林表示，公共衛生局的建議忽略了孩子透過螢幕使用進行社交活動的需求，很多人在課後透過社群媒體、電玩跟其他人保持交流。

他認為，毫無限制的使用螢幕的確會影響學童進行其他對身心有益的活動，但限制螢幕時間並不會減少需要兒少心理門診的人數。

他表示，更積極的作為應該是建議一天至少要運動多少個小時，並且投入更多資源在兒少的體育、文化活動，以及心理門診上面。

從事網路研究的教育學學者杜克爾斯（ElzaDunkels）則批評，螢幕使用時間的限制缺乏學術證據，她表示，壓力、擔憂、自我感覺低落這些風險跟螢幕使用沒有直接關聯。

她認為螢幕使用跟身心健康沒有因果關係，很多研究都嘗試找出其中的關聯，但並沒有成功。她認為，公共衛生局的記者會有誤導之虞。

瑞典從2016年起，全力進行數位化，希望成為全世界數位化最好的國家，在學校方面，讓學生一人一台筆電或平板電腦，用各種數位方式進行學習，也將數位化加入幼兒園的學習目標之一。

2022年，偏右政府上台，開始檢討數位化與螢幕使用對於兒少的學業表現與身心健康的影響。2023年瑞典政府表示，要在中小學全面禁止使用手機，並對此進行研議，希望能改善學生的學業表現與身心健康。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在8月28日也再次表示，將研議推動在中小學全面禁止使用手機的政策，他表示，雖然有許多學校目前已經有這樣的機制，但是全國統一的政策會讓規定更容易施行。