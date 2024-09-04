歐盟氣候政策做出讓步 主席范德賴恩：打造具競爭力永續農業

歐盟氣候政策在6月大選前對農民做出讓步後，歐盟執委會主席范德賴恩今天接受外部專家提交農業政策建議報告，強調堅持氣候目標，但對小農減少監管、提高誘因，打造具競爭力且永續的農業。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在1月啟動農業「戰略對話」，邀請29位外部產學專家對未來歐盟農業發展提出建言，今天專家團隊提交建議報告，將供范德賴恩納入她在第2任期100天內公布的農業願景中。

這份報告的背景來自歐盟農民對因應氣候變遷的「綠色新政」（Green Deal）不滿，在上半年多次將拖拉機開進歐盟大城市抗議，趁著歐洲議會（European Parliament）6月改選前施壓。

當時承受極大政治壓力的歐盟執委會，除了展開前述對話，也放寬農地使用限制，並在宣布加速於2040年達成整體溫室氣體減量90%目標時，拿掉原版本對農業部門設定的目標值。

范德賴恩在接受這份建議報告的記者會上表示，對歐盟而言，沒有比農業更重要的產業部門，但歐盟農民也面對全球競爭和氣候變遷的挑戰，尤其歐盟是全球暖化速度最快的大陸。考量農民是農業食品產業鏈最弱勢的環節，歐盟也要保障農民公平且足夠的收入。

在被問及是否降低農業減排目標時，她強調大家的共識是堅持氣候目標，但需要辯論的是如何達成目標，而上半年執委會的政策調整是「更相信農民會達成（氣候目標的）義務」，特別對小農要以誘因取代層層細微管控。

由德國學者史托施奈德（Peter Strohschneider）召集完成的前述報告，建議歐盟對農業部門的溫室氣體排放設立「計帳系統」，對不同類別的農業設定不同減排目標，但不主張過早將農業納入歐盟的碳交易系統（Emissions Trading System）。

報告建議歐盟設置暫時性的公正轉型基金（Temporary Just Transition Fund），以協助農民因應氣候轉型，並主張對農民的補貼應更精準，包括鎖定年輕農民、投入生態農法的農民。

此外，另建議設立自然復原基金，協助農民復育農地生態系，並立法設定2050年前不再新增農地。

其他建議包括使農民更易於取得新農業科技、鼓勵民眾消費植物性食品，以及使對外貿易政策更切合歐盟永續目標。