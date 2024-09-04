渴望永保青春？普亭遭爆求「抗老療法」 外界瘋傳健康惡化、頻用替身

俄羅斯總統普亭疑似為了保持外貌，因此整形傳聞不斷。有外媒指出，俄羅斯衛生部最近以普亭的名義寄出一封信，要求科學家們開發「抗衰老療法」，減少細胞退化，希望藉此緊握權力，繼續統治俄羅斯。

據外媒《The Sun》報導，普亭迫切的希望自己能活得越久越好，一名俄羅斯國家醫學研究中心的工作人員透露，所有科學家都被要求在一天內回報所有「抗衰老」的研究成果，而該命令來自普亭。此外，俄羅斯衛生部的信件中，還指示大家要提交「減少細胞退化」的建議、增強免疫系統的方法，及生物列印的技術。

報導稱，現年77歲的俄羅斯物理學家科瓦利丘克（Mikhail Kovalchuk），正在領導相關技術的開發。普亭的女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）是一位內分泌學家，因此外界也懷疑她有參與抗老化的研究工作。

事實上，今年（2024）普亭曾宣布俄羅斯需要新的國家計畫，目標是保護民眾的健康，其方案之一便是抗老化。報導指出，普亭長期使用肉毒桿菌與填充物來維持外表，並透過手術來永保青春。

不過，近年普亭疑似因為健康不佳，使用替身的說法頻頻傳出，英國查塔姆研究所專家表示，普亭的健康狀況已經惡化，但在不同的公開場合中卻表現不一，「若仔細觀察普亭，很難不懷疑，自己所看到的一些表象，其實並不是同一個人」。