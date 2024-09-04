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墨西哥要修法法官改民選 最高法院法官背水一戰罷工抗議

中央社／ 墨西哥市3日綜合外電報導

墨西哥國會下議院今天就引發爭議的司法改革法案展開辯論，內容是將全國法官改以普選產生。墨西哥最高法院法官為了表達抗議，今天背水一戰罕見罷工

路透社報導，墨西哥最高法院在聲明中表示，院內法官以8票對3票，決定加入全國數千名司法人員的罷工行列。1名法院消息人士表示，這是墨西哥最高法院史上首次法官罷工。

這份法案是即將卸任的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提出的憲法修正案骨幹，要改以普選方式產生包含最高法院法官在內的全國7000多名法官與裁判官，並將最高法院法官人數從11人減至9人、任期縮短至12年。

法新社報導，約有1000名墨西高最高法院職員也參與罷工。這份法案可能產生的影響，已引發美國與國際投資人不安。

數百名抗議的司法人員今天破曉前用汽車將通往國會下議院的道路堵住，並用膠帶橫跨街道貼住阻止行人通行。

不過，受到羅培茲歐布拉多提拔的墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）支持改革法案。加上墨西哥國會上下議院均由執政黨國家復興運動黨（Morena）掌握多數，因此法案預料會輕鬆過關。

墨西哥 最高法院 罷工

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