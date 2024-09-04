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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

才剛參加完奧運 烏干達女田徑選手被男友縱火全身75%燒傷

聯合新聞網／ 綜合報導
切普特蓋因男友襲擊，全身有75%遭燒傷正在急救。 美聯社
切普特蓋因男友襲擊，全身有75%遭燒傷正在急救。 美聯社

烏干達女子田徑選手切普特蓋（Rebecca Cheptegei）才剛代表國家參加完巴黎奧運，想不到就傳出命危送醫。原來切普特蓋疑似和前男友起衝突，遭對方潑汽油點火攻擊，造成身上有大面積燒傷，目前仍在搶救中。

BBC報導，切普特蓋遇襲當天本來在自家進行訓練，想不到會因家暴被前男友縱火燒傷。9月1日，她和兩個孩子剛從教堂返家，附近鄰居聽到切普特蓋和前男友在屋外吵架，還有目擊者看見男子向切普特蓋潑灑不明液體並點火。切普特蓋在鄰居協助下被送醫治療，而行兇男子自己也在過程中嚴重燒傷。

兩人隨後都被送往主要城鎮埃爾多雷特的醫院接受治療。醫院臨床服務高階主管本納奇（Owen Benach）向記者透露，由於傷勢太過嚴重，切普特蓋目前被施打鎮靜劑，使其昏睡。院方具備充足的器材與技術，會全力搶救、治療。

切普特蓋的老家在烏干達邊境，她在肯亞跨邊界的特朗斯恩佐亞郡（Trans Nzoia）買了一塊地打算蓋房子，好方便到附近的運動中心訓練。據一份當地管理者的報告指出，兩人曾因這片土地發生糾紛，目前警方已針對此事展開調查。

肯亞近幾年也發生不少女運動員遭家暴的事件，2022年4月，肯亞長跑選手穆圖亞（Damaris Mutua）在東非大裂谷小鎮伊滕自家遭勒斃，臉上還蓋著枕頭。幾個月前，另一名長跑選手提洛普（Agnes Tirop）也在同地區遭到刺殺，兩起案件嫌犯都是她們的伴侶。目前，提洛普的丈夫面臨謀殺指控，但否認犯案，而穆圖亞的男友仍然在逃。

奧運 家暴 烏干達 田徑 縱火

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