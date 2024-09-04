快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

外資賣超創史上最大！中信金蟬聯賣超冠軍 台積電也被大砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞典最大有毒廢棄物案開審 「垃圾女王」推麥克風狼狽躲記者

中央社／ 斯德哥爾摩3日綜合外電報導
NMT Think Pink前執行長尼爾森（Bella Nilsson），脫衣舞孃出身的她，曾自稱「垃圾女王」。 歐新社
NMT Think Pink前執行長尼爾森（Bella Nilsson），脫衣舞孃出身的她，曾自稱「垃圾女王」。 歐新社

瑞典史上最大規模的環境犯罪案開審，11人被控非法傾倒有毒廢棄物，今天出庭受審。

法新社報導，曾廣受好評的廢棄物處理公司NMT Think Pink被控在21個地點傾倒或掩埋斯德哥爾摩地區約20萬公噸廢棄物，且無意對其進行妥善處理。

被控「重大環境犯罪」者包括NMT Think Pink前執行長尼爾森（Bella Nilsson），脫衣舞孃出身的她，曾自稱「垃圾女王」。

尼爾森今天在斯德哥爾摩北區法院現身時，戴著黑色大墨鏡遮住眼睛，拒絕接受媒體採訪，一度還推開記者的麥克風。

檢察官表示，高含量的有毒PCB、鉛、汞、砷等化學物質被釋放到空氣、土壤和水中，危及「人類、動物和植物的健康」。

他們表示，現已破產的NMT Think Pink「收集廢棄物，卻無意或沒有能力以符合環境法規的方式處理」。

這些廢棄物包括建築材料、電子產品、金屬、塑膠、木材、輪胎和玩具。

11名被告全都否認不法。

2018年至2020年全盛時期，斯德哥爾摩人行道隨處可見NMT Think Pink的紫紅色垃圾袋，NMT ThinkPink還兩度獲頒瑞典著名的商業獎。

廢棄物 瑞典 環保

延伸閱讀

59歲孫賢周「法官大人」膝軟骨受害！大結局下周揭曉

高雄農地遭回填4.5萬噸營造廢土 山坡地被填成大平台

苗栗三灣前鄉長温志強被控圖利業者15萬 今逆轉獲無罪

對波音沒信心 NASA：2滯留太空人明年2月由SpaceX接回

相關新聞

日本姬路城門票擬採雙軌制 外國人參觀票價恐貴2至3倍

日本姬路市長清元秀泰曾透露擬調漲外國人參觀姬路城的門票價格。日媒今天報導，姬路市府計劃把非市民的票價調漲成現行票價的2至...

瑞典最大有毒廢棄物案開審 「垃圾女王」推麥克風狼狽躲記者

瑞典史上最大規模的環境犯罪案開審，11人被控非法傾倒有毒廢棄物，今天出庭受審

雨彈轟炸日本！千葉縣國道部分路面「大面積龜裂下陷」禁止通行

日本警方今天上午接獲路人通報，國道16號千葉縣市原市五井金杉地區路段的4個線道下陷，並出現龜裂情形，今天上午起已在事發地...

教宗方濟各訪印尼演說 強調加強宗教間聯繫對抗極端主義

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）正在亞太地區進行訪問，他今天在以穆斯林人口為主的印尼發表演說，強調必須「...

希臘乾旱水庫乾涸 淹沒40多年村莊重見天日

希臘經歷幾乎沒有下雪的冬季，又度過有熱浪來襲的夏季，最近數月少雨出現乾旱，導致向近半數人口供水的一座人造湖泊乾涸，讓封印...

印度實習女醫案所屬邦通過新法 性侵致死最重擬判死

印度發生實習女醫遭性侵致死案，引發全國抗議潮，案發所在地西孟加拉邦（West Bengal）議會昨天通過新法，若性侵導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。