瑞典最大有毒廢棄物案開審 「垃圾女王」推麥克風狼狽躲記者

瑞典史上最大規模的環境犯罪案開審，11人被控非法傾倒有毒廢棄物，今天出庭受審。

法新社報導，曾廣受好評的廢棄物處理公司NMT Think Pink被控在21個地點傾倒或掩埋斯德哥爾摩地區約20萬公噸廢棄物，且無意對其進行妥善處理。

被控「重大環境犯罪」者包括NMT Think Pink前執行長尼爾森（Bella Nilsson），脫衣舞孃出身的她，曾自稱「垃圾女王」。

尼爾森今天在斯德哥爾摩北區法院現身時，戴著黑色大墨鏡遮住眼睛，拒絕接受媒體採訪，一度還推開記者的麥克風。

檢察官表示，高含量的有毒PCB、鉛、汞、砷等化學物質被釋放到空氣、土壤和水中，危及「人類、動物和植物的健康」。

他們表示，現已破產的NMT Think Pink「收集廢棄物，卻無意或沒有能力以符合環境法規的方式處理」。

這些廢棄物包括建築材料、電子產品、金屬、塑膠、木材、輪胎和玩具。

11名被告全都否認不法。

2018年至2020年全盛時期，斯德哥爾摩人行道隨處可見NMT Think Pink的紫紅色垃圾袋，NMT ThinkPink還兩度獲頒瑞典著名的商業獎。