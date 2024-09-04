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日本姬路城門票擬採雙軌制 外國人參觀票價恐貴2至3倍
日本姬路市長清元秀泰曾透露擬調漲外國人參觀姬路城的門票價格。日媒今天報導，姬路市府計劃把非市民的票價調漲成現行票價的2至3倍，約為2000至3000日圓（約新台幣677元）。
位於兵庫縣姬路市的世界遺產姬路城，18歲以上民眾不分國籍，門票價格為1000日圓（約新台幣209元）。清元今年6月曾透露，評估將票價調漲約4倍，並僅針對外國遊客。
日本「神戶新聞社」今天報導，姬路市府為了確保維護與管理城堡的財源，過去一直在研擬調漲參觀姬路城的票價。
市府原本的調漲方案僅針對外國遊客，不過市府內部以及市議會有意見保持審慎的態度，認為「這樣有損城堡形象」。
消息人士透露，市府接獲這些批評後，轉而把設定票價差異的對象，區分為市民與非市民的觀光客，並針對外國遊客新設納入不同服務的方案，像是提供餐飲優惠、寄放行李等服務。
方案具體內容敲定之後，將決定價格。姬路市民現行的門票價格預計不變。姬路市府預計與日本中央政府的文化廳協議相關事宜後，於2026年春天左右調整門票價格。
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